به گزارش ایلنا، مجید محبی افزود: این زمین‌لرزه با قدرت 4 ریشتر در عمق 19 کیلومتری زمین و در 28 کیلومتری سفیدآبه، 86 کیلومتری هامون و 90 کیلومتری ادیمی رخ داد. تیم‌های سفیدآبه به محل زلزله اعزام شدند و با توجه به بررسی‌های انجام شده تاکنون مشکل جانی و مالی خاصی گزارش نشده است.

وی ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور موقعیت جغرافیایی خاص خود را دارد. بر این اساس گاهاً چندین مخاطره طبیعی را به یک‌باره با هم تجربه می‌کند. بخش سفیدآبه از توابع شهرستان هامون در شمال این استان و در مسیر زاهدان - بیرجند واقع شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: گسل مَکُران مهمترین گسل در جنوب ایران است که قابلیت لرزه‌خیزی بالای 9 ریشتر را دارد و نظیر این نوع گسل در کشور وجود ندارد. این گسل در صورت فعال شدن احتمال بروز سونامی در نواحی ساحلی این استان را دارد.

محبی به دیگر گسل‌های استان سیستان و بلوچستان اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: همچنین گسل‌های نصرت‌آباد، سراوان، زاهدان و سفیدآبه از دیگر گسل‌های مهم این استان به شمار می‌رود که در محدوده فعالیت آنها احتمال بروز زلزله وجود دارد و باید اقدامات پیشگیرانه برای آنها اجرایی شود.

