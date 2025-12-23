به گزارش ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید از 4 واحد تولیدی و صنعتی تحت عنوان سه‌شنبه‌های همت اقتصادی استان مرکزی در جمع خبرنگاران، افزود: مسائل مطرح‌شده از سوی صنعتگران و تولیدکنندگان بررسی و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تقویت صادرات استان تصمیمات اجرایی اتخاذ شد.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی و صنعتی که امروز در راستای سه‌شنبه‌های همت اقتصادی استان مرکزی مورد بازدید قرار گرفتند شامل صنعتی اکسیرپویان، شرکت آرویل الکترونیک ایبک، شرکت سویا پروتئین دانه طلا و دیرگداز بودند که در شهرک صنعتی ایبک‌آباد مستقر هستند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: نخستین واحد، شرکت «اکسیرپویان» بود که یکی از واحدهای صادرات‌محور استان در حوزه تولید هیدروکربن‌ها است. این شرکت چند موضوع مهم از جمله مسائل پدافندی و ایمنی را مطرح کرد که این موضوعات برررسی و برای آن تصمیمات لازم اتخاذ شد.

زندیه‌وکیلی به مسائل بارگیری و تغذیه شرکت اکسیرپویان اشاره داشته و تصریح کرد: مقرر شد محل جدیدی برای بارگیری این شرکت ایجاد شود که از طریق خط لوله تغذیه شود. همچنین بخشی از مخازن نیز با شرایطی که موجب ارتقاء وضعیت زیست‌محیطی منطقه می‌شود، در آن محل مستقر گردد.

وی به اهدافی که در این راستا پیگیری می‌شود اشاره کرده و بیان داشت: هدف از این اقدام، افزایش ایمنی و کاهش انتشار بو است، زیرا مخازن فعلی ظرفیت کافی برای جلوگیری از انتشار بو را ندارند. اجرای این طرح به بهبود شرایط زیست‌محیطی روستاهای اطراف و سایر واحدهای مستقر در منطقه کمک خواهد کرد.

استاندار مرکزی تأکید کرد: در ادامه، از یک واحد تولید سویای خوراکی بازدید شد و در این بازدید یکی از خطوط تولید آن با ظرفیت فرآوری سالانه 15 هزار تن سویا به بهره‌برداری رسید. سویا از محصولات وارداتی کشور است و فعالیت این واحد می‌تواند بخشی از نیاز صنایع غذایی را تأمین کند.

زندیه‌وکیلی ابراز داشت: واحد تولیدی و صنعتی بعدی که مورد بازدید قرار گرفت، شرکت آوریل تولیدکننده دستگاه‌های جوشکاری بود. این شرکت با وجود بازار مناسب در عرضه و فروش محصولات، در بخش تأمین ارز نیازمند حمایت بود و دستورات لازم برای رفع این مشکل صادر شد.

وی اضافه کرد: آخرین واحد مورد بازدید، شرکت دیرگداز اراک تولیدکننده آجرهای نسوز بود که از واحدهای معتبر استان و کشور محسوب می‌شود. این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خط تولید جدید است و استانداری نیز حمایت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.

استاندار مرکزی بر ضرورت تأمین نیازهای اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی استان از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرده و گفت: انتظار می‌رود واحدهای تولیدی و صنعتی استان تا حد امکان نیازهای و مواد اولیه خود را از تولیدکنندگان مستقر در داخل استان تأمین کنند تا زنجیره تولید داخلی تقویت شود.

انتهای پیام/