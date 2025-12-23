خبرگزاری کار ایران
فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری با یک ساعت تاخیر آغاز می شود

اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد مدیریت بحران استان، آغاز فعالیت آموزشی مدارس و کودکستان‌های استان به جز شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد روز چهارشنبه سوم دی‌ماه با یک ساعت تاخیر است.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد؛ زمان پایان مدارس در نوبت بعدازظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت زودتر است.

به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، ماندگاری توده هوای سرد در این استان تا روز سه‌شنبه ادامه دارد.

 

