فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری با یک ساعت تاخیر آغاز می شود

اداره‌کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد مدیریت بحران استان، آغاز فعالیت آموزشی مدارس و کودکستان‌های استان به جز شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد روز چهارشنبه سوم دی‌ماه با یک ساعت تاخیر است.