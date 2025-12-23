خبرگزاری کار ایران
آموزش و پرورش استان اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری کلاس‌های برخی مدارس استان سمنان در روز 3 دی ماه

فعالیت غیرحضوری کلاس‌های برخی مدارس استان سمنان در روز 3 دی ماه
کد خبر : 1732101
آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: فعالیت آموزشی کلاس‌های درس تعدادی از مدارس این استان روز چهارشنبه 3 دی ماه با تصمیم مدیران مدارس و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مدارس به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرده است که این تصمیم بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس در شرایط خاص شیوع بیماری و با استناد به ماده 107 آیین‌نامه اجرایی مدارس و پس از تأیید شورای مدارس هر واحد آموزشی اتخاذ شده است.

در شهرستان سمنان پیش‌دبستانی غیر دولتی مهرگان، آموزشگاه پسرانه صادقیه، پایه دوم آموزشگاه ابتدایی دخترانه محراب، پایه دوم آموزشگاه ابتدایی پسرانه شاهد، پایه‌های اول و دوم آموزشگاه ابتدایی پسرانه شهید اکرمی و پایه‌های سوم و چهارم آموزشگاه غیردولتی امام حسن مجتبی، به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت‌.

همچنین در شهرستان مهدیشهر آموزشگاه ابتدایی مریم، در شهرستان سرخه آموزشگاه ابتدایی بهارستان، در شهرستان میامی دبستان بیت‌المقدس فرومد، مشمول تصمیمات اتخاذ شده در راستای فعالیت غیرحضوری مدارس شده‌اند. در این مدارس فعالیت‌های آموزشی از طریق سامانه شاد برگزار خواهد شد.

اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورشاستان سمنان تأکید کرده است که تمامی کلاس‌های این مدارس مطابق برنامه هفتگی و به صورت آنلاین در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) برگزار می شود و دانش‌آموزان باید در زمان مقرر در کلاس‌های مجازی حضور فعال داشته باشند.

