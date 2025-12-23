به گزارش ایلنا، رسول احمدی در این رابطه افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 30 هزار فقره سند دفترچه‌ای قدیمی به سند سبز رنگ تک‌برگ تبدیل شده است. همچنین برنامه‌ریزی شده تا پایان سال جاری 10 هزار سند دیگر در استان به اسناد تک‌برگ تبدیل شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش امنیت حقوقی مالکان، موجب تسهیل در نقل و انتقال املاک و کاهش اختلافات حقوقی خواهد شد. مزایای سند تک‌برگ شامل، دقت و امنیت مالکیت، درج نقشه‌های دقیق و مشخصات فنی ملک و جلوگیری از امکان جعل یا تغییر است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی اظهار داشت: سند تک‌برگ علاوه بر ویژگی‌های امنیتی، قابلیت اتصال به سامانه‌های هوشمند و پایگاه‌های اطلاعاتی را دارد و این امر امکان نظارت دقیق‌تر بر معاملات ملکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند.

احمدی تصریح کرد: همکاری مردم در تعویض اسناد قدیمی نقش مهمی در سرعت‌بخشی به این فرآیند دارد. افزایش آگاهی عمومی نسبت به مزایای سند تک‌برگ، موجب شده است که بسیاری از مالکان برای تعویض سند خود به دفاتر ثبت مراجعه کنند.

وی بیان داشت: اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و برگزاری جلسات مردمی نقش مهمی در تشویق شهروندان به مشارکت در این طرح دارد. با تکمیل فرآیند تعویض اسناد دفترچه‌ای، استان مرکزی به یکی از استان‌های پیشرو در اجرای طرح سند تک‌برگ تبدیل خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی تأکید کرد: این اداره‌کل با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، در تلاش است تا خدمات مربوط به صدور اسناد مالکیت تک‌برگ را با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه کند.

احمدی به خط‌مشی و اهداف تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای یکپارچه‌سازی و استانداردسازی اسناد مالکیت انجام می‌شود.

