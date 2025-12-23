معرفی اعضای معتمد هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستای استان مرکزی

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: در این راستا نشست‌هایی با حضور فرمانداران، اعضاء اداری هیئت اجرایی، رئیس و اعضاء هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و جمعی از معتمدین برگزار شده و اعضای معتمد هر شهرستان تعیین شدند.

وی به چگونگی روند برگزاری نشست‌های معرفی معتمدین اشاره کرده و ادامه داد: در این نشست‌ها، ضوابط و شرایط قانونی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا تشریح شد و حاضرین به معرفی و ارائه سوابق خود پرداختند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: فرایند انتخاب اعضای معتمد در فضایی شفاف و قانونمند انجام شد. در پایان اعضای معتمد هیئت اجرایی هر شهرستان انتخاب شدند تا وظایف قانونی خود را در این مسیر ایفا کنند.

قمری تصریح کرد: فرمانداران شهرستان‌ها در این نشست‌ها بر ضرورت رعایت بی‌طرفی و اجرای دقیق قوانین انتخاباتی تأکید کردند و خواستار همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای فراهم‌سازی شرایط حضور مردم در انتخابات شدند.

وی بیان داشت: با انتخاب اعضای معتمد، مقدمات اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی وارد مرحله جدیدی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای پشتیبانی لجستیکی و اطلاع‌رسانی عمومی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی به فرایند برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی منتخبان اشاره داشته و در این راستا تأکید کرد: جلسات آموزشی و هماهنگی‌های لازم برای اعضای منتخب در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

قمری به دستاوردهای انتخاب اعضای معتمد اشاره کرده و ابراز داشت: انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهر و روستا، گامی مهم در تضمین سلامت و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا به شمار می‌رود.

