نزاع خانوادگی در بیمارستان قوچان به قتل ختم شد

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سرهنگ کارآگاه نبی‌الله مرادی اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد هنگامی که دو خانواده برای انجام امور درمانی به بیمارستان مراجعه می‌کنند در رویارویی با هم به دلیل اختلافات خانوادگی درگیر شده و نزاع شدیدی رخ می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: در این درگیری فردی با ضربات چاقو به ناحیه سینه مجروح و به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شود اما با وجود تلاش پزشکان پس از ساعتی جان خود را از دست می‌دهد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه بازداشت متهمان با جدیت در دستور کار قرار گرفته و متهم اصلی پرونده در اقدامی ضربتی بازداشت شد، اظهار کرد: متهم در تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی قوچان منکر هرگونه ضربه به مقتول شده و علت مرگ او را خودزنی عنوان می‌کرد.

مرادی با اشاره به اینکه با دستورات تخصصی مرجع قضایی، متهم برای تحقیقات تکمیلی به اداره جرائم جنایی پلیس آگاهی استان منتقل شد، افزود: متهم در تحقیقات فنی کارآگاهان لب به اعتراف گشوده است. ضمن اینکه تحقیقات درباره چگونگی ماجرا ادامه دارد.

