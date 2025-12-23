آغاز هفته هفتم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه - زمستانه گنبدکاووس از فردا
هفته هفتم مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه - زمستانه گنبدکاووس با شرکت ۲۴۰ راس اسب به مدت سه روز برگزار میشود.
به گزارش ایلنای گلستان، روز نخست هفته هفتم چهارشنبه سوم دی ماه برگزار میشود و پاداش نقدی پیش بینی شده برای این روز ۲۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال است.
برای روز دوم از هفته هفتم مسابقات اسبدوانی پاییزه - زمستانه این شهرستان هم که عصر پنجشنبه چهارم دیماه جاری برگزار میشود، ۸۵ راس اسب در هشت کورس شامل پنج دور هزار متری و سه دور ۱۷۰۰ متری باهم به رقابت خواهند کرد. جایزه نقدی پیش بینی شده برای اسبهای برنده روز دوم در مجموع ۳۰ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال است.
روز سوم از هفته هفتم این مسابقات در هفت کورس شامل یک دور ۱۰۰۰ متری و ۶ دور ۱۲۰۰ متری برگزار میشود و کمیته برگزاری پاداش نقدی به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال برای مالکان، مربیان و چابکسواران اسبهای برنده این روز تعیین کرده است.