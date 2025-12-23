به گزارش ایلنا از البرز، کوروش مرادی اظهار کرد: در شرایطی که بازار کالاهای اساسی، به‌ویژه گوشت قرمز، یکی از حساس‌ترین بخش‌های معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده است، استان البرز گام تازه‌ای در مسیر تصمیم‌سازی کارشناسی و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی برداشته است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، از برگزاری سومین جلسه کمیته تخصصی تنظیم بازار استان، موسوم به کمیته کارشناسی و اندیشه‌ورز خبر داد و گفت: این جلسه با تمرکز ویژه بر بررسی مسائل و مشکلات تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی و ضروری و به‌طور خاص گوشت قرمز برگزار شد.

مرادی با اشاره به اهمیت نگاه زنجیره‌ای به بازار گوشت قرمز اظهار داشت: در این جلسه، شبکه تأمین و توزیع گوشت قرمز از مبدأ تولید تا مصرف نهایی به‌صورت دقیق ترسیم شد تا گلوگاه‌های افزایش قیمت، واسطه‌گری‌های غیرضروری و چالش‌های نظارتی شناسایی شود.

به گفته وی، بدون شناخت دقیق مسیر توزیع، هرگونه تصمیم مقطعی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر بازار منجر شود.

معاون نظارت و بازرسی صمت البرز تأکید کرد: کمیته کارشناسی و اندیشه‌ورز تنظیم بازار با این هدف شکل گرفته که قبل از هر تصمیم اجرایی، ابعاد اقتصادی، نظارتی و اجتماعی موضوعات بررسی شود و راهکارها از دل تحلیل‌های تخصصی بیرون بیاید.

وی افزود: خروجی این جلسات، صرفاً گزارش نیست، بلکه بسته‌های پیشنهادی قابل اجرا برای ارائه به ستاد تنظیم بازار استان است.

مرادی با اشاره به نقش نظارت در اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار گفت: راهکارهای ارائه‌شده زمانی به نتیجه می‌رسند که با نظارت مستمر و میدانی همراه باشند. به همین دلیل، نتایج این کمیته مستقیماً در برنامه‌ریزی گشت‌های نظارتی و برخورد با تخلفات احتمالی لحاظ خواهد شد.

به گفته وی، کنترل قیمت و جلوگیری از تخلفات در بازار گوشت قرمز، بدون هماهنگی میان تصمیم‌سازی کارشناسی و اجرای نظارتی، امکان‌پذیر نیست.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت استان البرز در پایان تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسات تخصصی، ایجاد ثبات پایدار در بازار، کاهش فشار بر معیشت مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام توزیع و نظارت است.

مرادی تأکید کرد: استان البرز با تکیه بر خرد جمعی، تحلیل کارشناسی و اقدام میدانی، مسیر تنظیم بازار را به‌صورت هدفمند و مستمر دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد کالاهای اساسی به عرصه سودجویی و بی‌ثباتی تبدیل شود.

