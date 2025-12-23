به گزارش ایلنا، نصراله ابراهیمی افزود: در پی بارندگی‌های اخیر و شست‌وشوی لایه‌های سطحی خاک در محوطه تاریخی روستای دهقائد از توابع شهرستان دشتستان، یک قطعه کوزه سفالی توسط یکی از اهالی منطقه مشاهده شده است. این فرد بلافاصله موضوع را به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی این شهرستان گزارش داده است.

وی ادامه داد: پس از حضور عوامل یگان حفاظت و انجام بررسی‌های اولیه کارشناسی و باستان‌شناسی، مشخص شد این کوزه متعلق به دوره ساسانی بوده و از نظر ارزش تاریخی واجد اهمیت است. کوزه کشف شده بر اثر فشار لایه‌های خاک، نفوذ آب و فرسایش طبیعی، دچار ترک‌های عمیق و آسیب‌دیدگی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر اظهار داشت: این کوزه ساسانی دارای ارتفاعی در حدود 50 سانتی‌متر و قطر دهانه‌ای نزدیک به 30 سانتی‌متر است. این اثر تاریخی به منظور انجام اقدامات تخصصی شامل مرمت، استحکام‌بخشی و تثبیت، به پایگاه میراث‌فرهنگی دشتستان منتقل شده است.

ابراهیمی اخبار منتشر شده در برخی فضاهای مجازی را تکذیب قرار داده و در این رابطه تصریح کرد: بر خلاف شایعات مطرح شده که عنوان کرده‌اند درون این کوزه اشیاء و یا گنجینه‌های ارزشمند قرار داشته است، باید اظهار کرد که هیچ‌گونه شیء تاریخی، گنجینه یا اشیاء ارزشمند دیگری در داخل این کوزه وجود نداشته است.

وی به کارایی که اینگونه ظروف در دوره‌های تاریخی داشتند و مورد استفاده قرار می‌گرفتند اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: اینگونه ظروف در دوره‌های تاریخی بیشتر برای نگهداری آذوقه و مواد مصرفی مورد استفاده قرار می‌گرفته است. کوزه کشف شده نیز در زمان کشف، به طور کامل پر از خاک بوده است.

