سلامت و اصالت بذر، شرط توسعه کشاورزی است / صفیآباد دزفول در جمع پنج مرکز برتر کشور
رئیس مؤسسه کنترل و گواهی بذر کشور با تأکید بر نقش تضمین سلامت و اصالت بذر در توسعه کشاورزی، مرکز تحقیقات صفیآباد دزفول را از مراکز ریشهدار و پنج مرکز برتر کشور معرفی کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، داریوش طالقانی امروز سهشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس واحد کنترل و گواهی بذر و نهال خوزستان که در سالن نشستهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد دزفول برگزار شد، اظهار کرد: استفاده عمومی از بذرهای جدید معرفیشده توسط مراکز تحقیقاتی، منوط به تضمین سلامت و اصالت آنهاست که این مهم از طریق واحدهای کنترل و گواهی بذر محقق میشود.
وی با اشاره به سابقه ۱۰۰ ساله اصلاح بذر نباتات در کشور، افزود: اصلاح بذر، فرآیندی دشوار و زمانبر است و معرفی هر رقم جدید بذر به ۱۵ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارد.
رئیس مؤسسه کنترل و گواهی بذر کشور با بیان اینکه ۲۰ مرکز در سراسر کشور ذیل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) فعالیت میکنند، گفت: این سازمان با دو هزار عضو هیأت علمی و هشت هزار کارمند و کارشناس، اثربخشی در کشاورزی و منابع طبیعی را به عنوان راهبرد اصلی دنبال میکند.
طالقانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد دزفول را از مراکز ریشهدار و جزو پنج مرکز برتر کشور دانست و از عملکرد ۱۲ ساله رئیس سابق واحد کنترل و گواهی بذر خوزستان تجلیل کرد و افزود: فعالیت این واحد نقش مؤثری در ارتقای بهرهوری کشاورزی استان داشته است.
در ادامه، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد دزفول گفت: واحد کنترل و گواهی بذر صفیآباد به عنوان تنها واحد فعال خوزستان، دارای جایگاه علمی ممتازی است و حفظ و ارتقای این جایگاه از رئیس جدید واحد انتظار میرود. سیدمحمود طبیبغفار ضمن قدردانی از خدمات رئیس سابق، رئیس جدید را از کارشناسان باتجربه این حوزه معرفی کرد.
بهرام قاسمیرنجبر، رئیس سابق واحد کنترل و گواهی بذر و نهال خوزستان نیز با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی استان گفت: خوزستان با دارا بودن بیش از ۶۴ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی جلگهای، ۱۰ درصد اراضی کشاورزی کشور را در اختیار دارد و سالانه حدود ۱۷.۵ میلیون تن گندم تولید میکند. وی افزود: ۱۵ درصد بذر تولیدی کشور در خوزستان تولید میشود و ۲۸ شرکت تولیدکننده بذر با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن در استان فعال هستند که به دلیل کمبود حمایتها با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند.
قاسمیرنجبر با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور سامانه چاپ شناسه بذر به طور کامل در شرکتهای تولید بذر گندم خوزستان اجرا شده است، گفت: این سامانه با جلوگیری از تقلب، امکان ردیابی و اطمینان از اصالت بذرهای تولیدی را برای کشاورزان فراهم میکند.
در پایان این آیین از ۱۲ سال خدمات بهرام قاسمیرنجبر تجلیل و داریوش عباسی به عنوان رئیس جدید واحد کنترل و گواهی بذر و نهال خوزستان معرفی شد.