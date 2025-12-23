معرفی هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان سیاهکل

به گزارش ایلنا، سیده‌ زهرا میراعلمی امروز در جلسه معتمدین هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورهای اسلامی شهرستان که در فرمانداری برگزار شد، حضور یافت.

فرماندار سیاهکل در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، به‌ویژه ۲۵۰ شهید والامقام شهرستان سیاهکل، فرارسیدن اول ماه مبارک رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمد باقر (ع) را تبریک گفت و از حضور مسئولانه و ارزشمند معتمدین قدردانی کرد.

میراعلمی با تشکر از همراهی همیشگی معتمدین در صیانت از سرمایه بزرگ اعتماد عمومی و پاسداری از مردم‌سالاری دینی اظهار داشت: همراهی شما بزرگان همواره نقش مؤثری در تقویت مشارکت اجتماعی و حفظ سلامت فرآیندهای انتخاباتی داشته است.

فرماندار سیاهکل با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: انتخابات شوراها یکی از جلوه‌های روشن مشارکت مردم در اداره امور محلی و تحقق اصل هفتم قانون اساسی است. شوراها حلقه اتصال مردم با مدیران اجرایی کشور هستند و نقش بی‌بدیلی در توسعه متوازن، تحقق عدالت اجتماعی و پیگیری مطالبات محلی ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه جلسه امروز با هدف انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شهرستان سیاهکل برگزار شده است، افزود: هیئت اجرایی، امانت‌دار رأی مردم و مسئول فراهم‌سازی زمینه برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم، شفاف و رقابتی است.

میراعلمی تأکید کرد: ترکیب هیئت اجرایی باید متشکل از افرادی باشد که به قانون و اصل بی‌طرفی پایبند بوده، از حسن شهرت، تعهد، امانت‌داری و انصاف برخوردار باشند و منافع عمومی را بر ملاحظات شخصی یا جناحی ترجیح دهند.

فرماندار سیاهکل با اشاره به مسئولیت دولت در برگزاری انتخابات تصریح کرد: دولت و مجموعه وزارت کشور، مجریان انتخابات هستند و موظف‌اند در چارچوب قانون، با رعایت کامل بی‌طرفی، صرفاً بستر حضور آزادانه مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وی افزود: اعتقاد مردم به سلامت انتخابات، بزرگ‌ترین پشتوانه امنیت، آرامش و پیشرفت کشور است.

میراعلمی در پایان خطاب به معتمدین اظهار کرد: انتظار می‌رود با در نظر گرفتن مصالح عالی شهرستان، تجربه اجتماعی و روحیه مسئولیت‌پذیری، افرادی شایسته و توانمند را برای این مسئولیت خطیر انتخاب کنید؛ چراکه انتخاب شما نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت فرآیند انتخابات خواهد داشت.

گفتنی است اسامی منتخبین هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرستان به شرح زیر اعلام شد:

اعضای اصلی:



۱. آقای حسین پیروی چشناسر

۲. آقای پویا طالبی دهبنه

۳. آقای شادمان صالح‌پور

۴. آقای جعفر عباسی جلیسه

۵. آقای یاسر آبیار

۶. آقای عبدالعلی محمدپور رودپشتی

۷. آقای محمد حاجی‌پور

۸. آقای اکبر قاسمیان کیارودی

اعضای علی‌البدل:

۱. آقای بهبود مصطفوی سوتگوابری

۲. آقای سیدرضا منعمی چافجیری

۳. خانم سیده رقیه مشکواه سیاهکل

۴. آقای تیمور ترحمی ازبرمی

۵. آقای سبحان باقری مطلق

