هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان فومن معرفی شدند
فرماندار فومن گفت: وظیفه اصلی تمامی مجریان و دستاندرکاران، حفظ کامل بیطرفی و پرهیز از هرگونه جانبداری است تا حرمت رأی مردم به بهترین شکل صیانت شده و اعتماد عمومی تقویت گردد.
به گزارش ایلنا، با حضور فرماندار فومن و معتمدین مردمی، اعضای اصلی و علیالبدل هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان فومن برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شدند.
در این نشست، اسماعیل قاسمی نماینده عالی دولت در شهرستان، با تجلیل از نقش سازنده مشارکتهای مردمی در پیشبرد اهداف نظام، بر اهمیت انسجام اجتماعی و وفاق عمومی در این برهه حساس تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه درخشان برگزاری انتخاباتهای متعدد در کشور، این روند را نماد عینی تجلی اراده ملی و مردمسالاری دینی دانست که همواره مورد توجه قرار داشته است.
فرماندار شهرستان فومن در بخش دیگری از سخنان خود، سلامت، شفافیت و امانتداری را رکن اساسی هر انتخاباتی برشمرد و تصریح کرد: وظیفه اصلی تمامی مجریان و دستاندرکاران، حفظ کامل بیطرفی و پرهیز از هرگونه جانبداری است تا حرمت رأی مردم به بهترین شکل صیانت شده و اعتماد عمومی تقویت گردد.
قاسمی در ادامه گفت: برگزاری انتخاباتی سالم و مطمئن، سنگ بنای تحقق مشارکت حداکثری و تضمین مشروعیت نتایج آن است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که باید با فراهم آوردن بستری مناسب، زمینهساز حضور پرشور و حداکثری آحاد ملت در این عرصه مهم ملی شویم.
در خاتمه این جلسه و پس از انجام رایگیری مخفی، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علیالبدل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان فومن انتخاب شدند.
اعضای اصلی:
علینقی ادبی مهذب
یوسف نیکانجام
عبدالحسین ترابی
هاجر زادبر
سید ناصر پرهیزگار ازبری
رضا اکبری گیگاسری
محمدرضا امجدی
محمدرضا صادقی
اعضای علیالبدل:
اکبر قربانیپور
احمد تیغنورد
صدیقه ثابتخواه
اکرم عسگری
نازنین نوربخش