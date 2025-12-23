هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان فومن معرفی شدند

به گزارش ایلنا، با حضور فرماندار فومن و معتمدین مردمی، اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان فومن برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شدند.

در این نشست، اسماعیل قاسمی نماینده عالی دولت در شهرستان، با تجلیل از نقش سازنده مشارکت‌های مردمی در پیشبرد اهداف نظام، بر اهمیت انسجام اجتماعی و وفاق عمومی در این برهه حساس تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه درخشان برگزاری انتخابات‌های متعدد در کشور، این روند را نماد عینی تجلی اراده ملی و مردمسالاری دینی دانست که همواره مورد توجه قرار داشته است.

فرماندار شهرستان فومن در بخش دیگری از سخنان خود، سلامت، شفافیت و امانتداری را رکن اساسی هر انتخاباتی برشمرد و تصریح کرد: وظیفه اصلی تمامی مجریان و دستاندرکاران، حفظ کامل بیطرفی و پرهیز از هرگونه جانبداری است تا حرمت رأی مردم به بهترین شکل صیانت شده و اعتماد عمومی تقویت گردد.

قاسمی در ادامه گفت: برگزاری انتخاباتی سالم و مطمئن، سنگ بنای تحقق مشارکت حداکثری و تضمین مشروعیت نتایج آن است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که باید با فراهم آوردن بستری مناسب، زمینه‌ساز حضور پرشور و حداکثری آحاد ملت در این عرصه مهم ملی شویم.

در خاتمه این جلسه و پس از انجام رای‌گیری مخفی، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان فومن انتخاب شدند.

اعضای اصلی:

علی‌نقی ادبی مهذب

یوسف نیک‌انجام

عبدالحسین ترابی

هاجر زادبر

سید ناصر پرهیزگار ازبری

رضا اکبری گیگاسری

محمدرضا امجدی

محمدرضا صادقی

اعضای علی‌البدل:

اکبر قربانی‌پور

احمد تیغ‌نورد

صدیقه ثابت‌خواه

اکرم عسگری

نازنین نوربخش

