خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان فومن معرفی شدند

هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان فومن معرفی شدند
کد خبر : 1731862
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار فومن گفت: وظیفه اصلی تمامی مجریان و دستاندرکاران، حفظ کامل بیطرفی و پرهیز از هرگونه جانبداری است تا حرمت رأی مردم به بهترین شکل صیانت شده و اعتماد عمومی تقویت گردد.

به گزارش ایلنا، با حضور فرماندار فومن و معتمدین مردمی، اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان فومن برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شدند.

در این نشست، اسماعیل قاسمی نماینده عالی دولت در شهرستان، با تجلیل از نقش سازنده مشارکت‌های مردمی در پیشبرد اهداف نظام، بر اهمیت انسجام اجتماعی و وفاق عمومی در این برهه حساس تأکید کرد.

وی با اشاره به سابقه درخشان برگزاری انتخابات‌های متعدد در کشور، این روند را نماد عینی تجلی اراده ملی و مردمسالاری دینی دانست که همواره مورد توجه قرار داشته است.

فرماندار شهرستان فومن در بخش دیگری از سخنان خود، سلامت، شفافیت و امانتداری را رکن اساسی هر انتخاباتی برشمرد و تصریح کرد: وظیفه اصلی تمامی مجریان و دستاندرکاران، حفظ کامل بیطرفی و پرهیز از هرگونه جانبداری است تا حرمت رأی مردم به بهترین شکل صیانت شده و اعتماد عمومی تقویت گردد.

قاسمی در ادامه گفت: برگزاری انتخاباتی سالم و مطمئن، سنگ بنای تحقق مشارکت حداکثری و تضمین مشروعیت نتایج آن است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که باید با فراهم آوردن بستری مناسب، زمینه‌ساز حضور پرشور و حداکثری آحاد ملت در این عرصه مهم ملی شویم.

در خاتمه این جلسه و پس از انجام رای‌گیری مخفی، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان فومن انتخاب شدند.

اعضای اصلی:
علی‌نقی ادبی مهذب
یوسف نیک‌انجام
عبدالحسین ترابی
هاجر زادبر
سید ناصر پرهیزگار ازبری
رضا اکبری گیگاسری
محمدرضا امجدی
محمدرضا صادقی

اعضای علی‌البدل:
اکبر قربانی‌پور
احمد تیغ‌نورد
صدیقه ثابت‌خواه
اکرم عسگری
نازنین نوربخش

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا