رئیس سازمان حفاظت محیطزیست:
بحرانهای امروز محیط زیست، محصول دههها توسعه بدون توجه به طبیعت است
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به شکننده بودن شرایط زیستمحیطی کشور گفت: ریشه بخش عمده بحرانهای فعلی را در بارگذاریهای بیضابطه و بیتوجهیهای مدیریتی دهههای گذشته است مسیری که اگر سیاستهای ابلاغی محیطزیست بهدرستی اجرا میشد، کشور امروز با این حجم از چالش مواجه نبود.
به گزارش ایلنا از یزد، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در جریان سفر استان یزد در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: مسائل زیستمحیطی که امروز کشور با آن مواجه است، نتیجه بارگذاریهایی است که طی دهههای گذشته بدون توجه به ظرفیتهای محیطزیستی انجام شده و اکنون کشور را در شرایطی شکننده و آسیبپذیر قرار داده است.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی دشوار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای غرب آسیا افزود: این شرایط سخت، در کنار بیتوجهیهایی که در ادوار گذشته رخ داده، باعث تشدید مشکلات زیستمحیطی شده و آثار آن امروز برای همه مردم ملموس است.
انصاری با یادآوری آموزههای دینی درباره همزیستی انسان با طبیعت، گفت: تجربه نیاکان ما منجر به شکلگیری شهرهایی تابآور و سازگار با محیطزیست شد، اما امروز شاهد فاصله گرفتن از معماری سنتی و مولفههایی هستیم که نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع طبیعی داشتند.
وی بادگیرها، آبانبارها و گودالباغچهها را از عناصر مهم معماری سنتی یزد برشمرد و تصریح کرد: فراموشی این مولفهها در عصر حاضر، خود به یکی از عوامل بروز مشکلات متعدد زیستمحیطی تبدیل شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به سیاستهای کلی محیطزیست ابلاغی مقام معظم رهبری که بیش از یک دهه از آن میگذرد، خاطرنشان کرد: اگر این سیاستها بهدرستی اجرا میشد، امروز با چنین حجم گستردهای از چالشهای زیستمحیطی مواجه نبودیم.
انصاری همچنین در واکنش به اظهارات یکی از حاضران مبنی بر تضعیف جایگاه سازمان محیطزیست گفت: برخلاف این نگاه، سازمان حفاظت محیطزیست یک نهاد «توسریخور» نیست و در دولت چهاردهم، نگاه ویژهای از سوی رئیسجمهور به مسائل زیستمحیطی وجود دارد که یکی از نمودهای آن، تاکید بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی با اشاره به لزوم حاکم بودن نگاه کارشناسی در موضوعاتی مانند انتقال آب بینحوضهای و محدودیت منابع آبی افزود: دولت معتقد است تصمیمگیری در این حوزهها باید مبتنی بر تحلیلهای علمی و فنی باشد، نه ملاحظات مقطعی.
معاون رئیسجمهور با انتقاد از نحوه هزینهکرد عوارض آلایندگی صنایع گفت: به دلیل اشکالات قانونی، این عوارض به حساب شهرداریها واریز میشود و عملاً در حوزه محیطزیست هزینه نمیشود که امیدواریم با اصلاح قانون، این منابع در مسیر درست مصرف شود.
انصاری تاکید کرد: رویکرد سازمان محیطزیست صرفاً بازدارنده نیست و باید در کنار آن، مشوقهایی نیز برای صنایع و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود. در همین راستا، پیشنهادهایی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به دولت ارائه شده و تلاش میکنیم صدور مجوز نیروگاههای خورشیدی تسهیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰ معدن فعال در مناطق حفاظتشده استان یزد گفت: ما امانتدار ۱۱ درصد از وسعت استان بهعنوان مناطق حفاظتشده هستیم و این اراضی را میراث نسلهای آینده میدانیم که باید حفظ شود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در پایان با اعلام حمایت از برنامهها و اسناد راهبردی مرتبط با توسعه پایدار، از جمله سند «یزد پایدار»، تاکید کرد: مسائل زیستمحیطی باید همچنان بهعنوان یکی از ارکان اصلی برنامهریزی استانها مورد توجه قرار گیرد.