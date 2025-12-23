تشریح شرایط و تقویم اجرایی سفر تشویقی دوم شناورها از سوی رئیس اتاق بازرگانی اهواز
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز آخرین وضعیت اجرای بخشنامه جدید تسهیلات ملوانی، جزئیات فنی، شرایط احراز صلاحیت و تقویم اجرایی بهرهمندی از «سفر تشویقی دوم» برای شناورهای فعال در گمرکات خوزستان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شهلا عموری در این خصوص اظهار کرد: بخشنامه مربوط به سفر تشویقی دوم با هدف حمایت از ملوانی سنتی و تشویق شناورهای فعال و منضبط، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و هماکنون فرآیندهای اجرایی آن تحت نظارت گمرکات استان خوزستان در حال انجام است.
وی افزود: بر اساس این ابلاغیه، مسئولیت نظارت مستقیم بر اجرای دقیق ضوابط و تایید صلاحیت شناورها در استان خوزستان بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی استان قرار دارد تا مقررات مصوب کارگروه ماده ۴ قانون ملوانی با دقت فنی اجرا شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته برای بهبود وضعیت ملوانی استان گفت: در جریان سفر بهمنماه سال گذشته رئیسجمهور به خوزستان، محدود بودن تعداد شناورهای مشمول تسهیلات ملوانی استان نسبت به سایر استانهای ساحلی به عنوان مطالبه بخش خصوصی مطرح و بر لزوم اصلاح این وضعیت تاکید شد.
عموری ادامه داد: در این سفر، افزایش تعداد سفرهای شناورهای فعال و همچنین تسهیل صدور مجوز ترخیص برخی کالاها متناسب با نیاز استان خواسته شد که در نهایت به صدور مصوبه جدید انجامید.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی دولت پس از سفر به خوزستان، ورود ۹۷ قلم کالای ملوانی به استان خوزستان مجاز اعلام شده و محدودیتهای وزنی پیشین نیز برداشته شده است؛ تصمیمی که میتواند زمینهساز افزایش فعالیت شناورها و رونق اقتصادی بنادر استان باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز درباره شرایط فنی بهرهمندی از سفر تشویقی دوم اظهار کرد: مشمولیت در این طرح بهصورت خودکار نیست و شناورها باید شاخصهای عملکردی مشخصی را احراز کنند. ثبت اظهار کالای وارداتی بیش از ۱۰۰ درصد ظرفیت ناخالص شناور (GT)، پرداخت کامل حقوق دولتی معادل ۵ درصد ارزش کالا در سفرهای قبلی و رعایت ضوابط ابلاغی سازمان توسعه تجارت از جمله این معیارهاست.
عموری درباره تقویم اجرایی طرح گفت: طبق بخشنامه ابلاغی، مهلت صدور مجوز حرکت (PC) و تخصیص سوخت حمایتی برای سفر تشویقی دوم تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده بود و بخش قابل توجهی از لنجداران خوزستان نیز تا پیش از پایان این مهلت، فرآیندهای مربوط را تکمیل کردهاند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل نظارتی، ترخیص کالاهای وارداتی مشمول ضوابط سال اول اجرای قانون ملوانی تنها تا ششم بهمنماه ۱۴۰۴ مجاز است و از هفتم بهمنماه، ترخیص کالا صرفا بر اساس ضوابط سال دوم این قانون انجام خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر تداوم نظارت بر عملکرد شناورها گفت: رصد اطلاعات و ثبت سوابق در سامانههای الکترونیکی گمرکات استان ادامه دارد و اطلاعرسانی تکمیلی درباره نحوه تایید نهایی و بهرهمندی از سفر تشویقی دوم برای لنجداران فعال در استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان از طریق مبادی رسمی انجام میشود.
عموری خاطرنشان کرد: رعایت دقیق تقویم زمانی و ضوابط ابلاغشده برای فعالان حوزه ملوانی ضروری است تا امکان بهرهمندی کامل از مزایای سال اول اجرای قانون ملوانی فراهم شود.