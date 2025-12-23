خبرگزاری کار ایران
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری اعلام کرد:

توزیع ۷۶ تن برنج وارداتی تنظیم بازاری در ساری

مدیر جهاد کشاورزی ساری با اشاره به اقدامات اخیر در زمینه تأمین کالاهای اساسی، اعلام کرد: در ماه گذشته، ۷۶ تن برنج خارجی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل علوی، با اشاره به اقدامات اخیر در زمینه تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: در ماه گذشته، ۷۶ تن برنج خارجی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

وی افزود: این اقدام برای تنظیم بازار و تأمین نیازهای غذایی مردم شهرستان در شرایط کنونی است و توزیع برنج خارجی در راستای سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی انجام شد.

علوی همچنین تأکید کرد: با توجه به نیاز به تأمین کالاهای اساسی در این روزها، اقدامات مشابهی در آینده نزدیک در برنامه است تا از ایجاد بحران‌های احتمالی در بازار جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در پایان گفت: همچنین در کنار توزیع برنج، نظارت بر کیفیت و قیمت محصولات به‌صورت مستمر ادامه دارد تا مردم شهرستان بتوانند کالاهای موردنیاز خود را باقیمت مناسب و کیفیت مطلوب دریافت کنند.

 

