سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان:
برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی در بندرعباس نشان دهنده جایگاه راهبردی این استان است
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه ملی سراسری صنایعدستی در بندرعباس بر نقش صنایعدستی در توسعه پایدار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی شامگاه روز دوشنبه یکم دیماه ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه ملی سراسری صنایعدستی در بندرعباس گفت: مایه افتخار است که امروز در شهر بندرعباس، نگین درخشان خلیجفارس، شاهد برگزاری هفتمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی هستیم، رویدادی که جلوهای روشن از همافزایی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اقتصادی ایران عزیز را به نمایش میگذارد و بستری ارزشمند برای معرفی توانمندیها، خلاقیتها و داشتههای ملی فراهم میآورد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: استان هرمزگان با پیشینهای کهن، میراثی غنی و فرهنگی ریشهدار، همواره یکی از دروازههای مهم تعامل فرهنگی، تجاری و تمدنی کشور بوده است و برگزاری این نمایشگاه در بندرعباس، نهتنها بیانگر جایگاه راهبردی این استان در نقشه توسعه ملی است، بلکه نشاندهنده اعتماد به ظرفیتهای انسانی، هنری و اقتصادی جنوب کشور است.
او با اشاره به اهداف این رویداد اظهار کرد: نمایشگاه ملی سراسری صنایعدستی، فرصتی مغتنم برای معرفی میراثفرهنگی ملموس و ناملموس، هنرهای سنتی اصیل و توانمندیهای استانهاست؛ فرصتی برای گفتوگو، تبادل تجربه، هماندیشی و ایجاد پیوند میان هنرمندان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و علاقهمندان به فرهنگ و هنر ایرانی است.
رئیسی افزود: حمایت از هنرمندان و صنعتگران، معرفی و توسعه صنایعدستی، ایجاد زمینههای اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد فرهنگ و گسترش بازار فروش محصولات هنری در سطح ملی از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه است؛ مسیری که میتواند نقش مؤثری در تحقق توسعه پایدار و حفظ هویت فرهنگی کشور ایفا کند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در پایان از مجتمع تجاری بندرعباس مال بهعنوان میزبان این رویداد و همچنین از دستگاههای اجرایی، حامیان، مشارکتکنندگان، اصحاب رسانه و تمامی دستاندرکارانی که با تلاش و همراهی خود زمینه برگزاری شایسته این نمایشگاه را فراهم کردند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این نمایشگاه آغازی برای تعاملات گستردهتر فرهنگی و اقتصادی و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای استانها باشد.