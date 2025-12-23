به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سرهنگ حسین میش مست افزود: در حال حاضر بادروفه یا حرکت برف بر روی سطح جاده براثر وزش باد، سطح جاده های مشهد-کلات و باغچه - تربت حیدریه در محدوده های شریف آباد و امان آباد را لغزنده کرده است.

وی ادامه داد: همچنین جاده ترانزیتی درگز - قوچان در محدوده گردنه تیوان، جاده مشهد-کلات در محدوده گردنه گوجگی، آزادراه شهید شوشتری و مسیر باغچه -تربت حیدریه در محدوده گردنه رباط سفید مه آلود است.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی ادامه داد: ترافیک صبحگاهی خودروها در بزرگراه مشهد-چناران نیمه سنگین و در آزادراه شهید شوشتری پرحجم گزارش شده است.

میش مست با اشاره به وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت طی روز گذشته در جاده های خراسان رضوی اضافه کرد: بر اثر تصادف دیروز در مسیر گناباد به بجستان متاسفانه ۲ نفر جان باختند.

وی از ثبت ۱۲ فقره تصادف خسارتی در جاده های خراسان رضوی طی این بازه زمانی خبر داد و گفت: براثر وقوع سه فقره تصادف جرحی در جاده های استان هفت نفر نیز مصدوم شدند.

