رئیس کل دادگستری لرستان:
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: تعداد کل زندانیان جرائم غیرعمد در استان ۴۲۱ نفر است که از این میان، ۱۰۶ نفر واجد شرایط حمایت ستاد دیه هستند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری روز سه شنبه دوم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه جرائم غیرعمد، همانگونه که از نامشان پیداست، ناشی از قصد و سوءنیت مجرمانه نیستند، اظهار کرد: این جرائم بیشتر به دلیل حوادث، ناتوانی مالی یا شرایط خاص اجتماعی رخ میدهند. قانونگذار نیز با در نظر گرفتن این واقعیت، راهکارهایی همچون اعسار، تقسیط و حمایتهای ستاد دیه را پیشبینی کرده است تا افراد بیگناه از تبعات سنگین زندان رهایی یابند.
وی با اشاره به عملکرد ستاد دیه استان خاطرنشان کرد: این تعداد زندانی جرائم غیرعمد شامل ۱۸ زن و ۲۰۴ مرد هستند. از میان این افراد، یک نفر به دلیل تصادف رانندگی، یک نفر به علت حادثه کارگاهی و یک نفر به سبب ایراد صدمه بدنی یا قتل شبهعمد در زندان بودند. در کنار این موارد، ۱۳۱ نفر به دلیل پروندههای مالی، ۷۶ نفر به علت بدهی مهریه و ۱۲ نفر به دلیل نفقه گرفتار زندان شده بودند. این آمار نشان میدهد که بیشترین سهم مربوط به پروندههای مالی و مهریه است که بخش بزرگی از زندانیان غیرعمد را تشکیل میدهد.
رئیس هیات امنای ستاد دیه لرستان با استناد به آیات قرآن کریم بیان کرد: خداوند متعال در قرآن میفرماید: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ (شوری/۴۰) هر کس گذشت کند و اصلاح نماید، پاداش او بر عهده خداست.
رئیس هیات امنای ستاد دیه لرستان افزود: این آیه شریفه نشان میدهد که گذشت شکات و خیرین نه تنها یک اقدام اجتماعی، بلکه یک عمل الهی و دارای اجر معنوی عظیم است. ستاد دیه لرستان با تکیه بر همین فرهنگ قرآنی توانسته است زمینه آزادی صدها زندانی را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه کل بدهی زندانیان جرائم غیرعمد در لرستان بیش از ۶۳۷ میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: از این میزان، شکات با گذشت خود حدود ۴۷ میلیارد تومان را بخشیدهاند و خانوادههای مددجویان نیز حدود ۱۱ میلیارد تومان را تأمین کردهاند. همچنین، با صدور احکام اعسار، مبلغی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد از بدهیها کاهش یافته است. در کنار این اقدامات، تسهیلات بانکی به ارزش ۷ میلیارد تومان و منابع بلاعوض ستاد دیه استان به میزان ۲۲ میلیارد تومان نیز در فرآیند آزادی زندانیان نقشآفرینی کردهاند. این ارقام نشان میدهد که بدون گذشت شکات و همراهی خانوادهها، آزادی زندانیان غیرعمد امکانپذیر نبود.
شهواری ادامه داد: در حال حاضر، تعداد کل زندانیان جرائم غیرعمد در لرستان ۴۲۱ نفر است. از این میان، ۱۰۶ نفر واجد شرایط حمایت ستاد دیه هستند که برای آزادی آنان مبلغی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان نیاز است. این رقم نشان میدهد که همچنان نیازمند مشارکت گسترده خیرین و مردم شریف استان هستیم.
رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر اهمیت فرهنگ همیاری اجتماعی تصریح کرد: ستاد دیه لرستان نه تنها به آزادی زندانیان کمک میکند، بلکه بستری برای ترویج ارزشهای اسلامی همچون عفو، ایثار و دستگیری از نیازمندان فراهم آورده است. این حرکت، جلوهای از همبستگی اجتماعی و ایمان مردم به مسئولیتهای انسانی و دینی است.
شهواری اظهار کرد: ستاد دیه لرستان درهای خود را به روی همه خیرین و نیکوکاران گشوده است. هر قدمی که در این مسیر برداشته شود، نه تنها گرهی از زندگی یک انسان باز میکند، بلکه ثواب اخروی و آرامش اجتماعی را به همراه دارد. امید داریم با همت والای مردم و مسئولان، بتوانیم در آینده نزدیک شاهد آزادی تمامی زندانیان جرائم غیرعمد استان باشیم.