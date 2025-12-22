خبرگزاری کار ایران
اداره‌کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری برخی مدارس استان سمنان روز سه‌شنبه 2 دی ماه

فعالیت غیرحضوری برخی مدارس استان سمنان روز سه‌شنبه 2 دی ماه
اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل رعایت فاصله اجتماعی و شیوه‌نامه بهداشتی، فعالیت آموزشی در برخی مدارس این استان روز سه‌شنبه 2 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس پروتکل واگذاری اختیار غیرحضوری شدن مدارس به مدیران در شرایط خاص شیوع بیماری و به استناد ماده 107 آیین‌نامه اجرایی مدارس، کلاس‌های درس تعدادی از مدارس استان کرمان روز سه‌شنبه 2 دی ماه غیرحضوری خواهد بود و آموزش‌ها در سامانه شاد ارائه می‌شود.

در اطلاعیه اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان آمده است که این تصمیم با اعلام مدیران مدارس، تأیید شورای مدارس و پس از اطلاع‌رسانی به اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوطه اتخاذ شد و اجرای آن تنها شامل واحدهای آموزشی اعلام شده است.

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان صادر شده است، در شهرستان سمنان، فعالیت آموزشی پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه ارشاد، پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه ابتدایی پسرانه سما و همچنین پایه‌های دوم و سوم آموزشگاه ابتدایی پسرانه هدایت، روز سه‌شنبه 2 دی ماه غیرحضوری خواهد بود.

در اطلاعیه اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان آمده است که در شهرستان میامی فعالیت آموزشی تمامی کلاس‌های درس دبستان بیت‌المقدس فرومد، روز سه‌شنبه 2 دی ماه به صورت غیرحضوری است. همچنین در شهرستان سرخه نیز پایه‌های اول و سوم مدرسه بهارستان مشمول این تصمیم شده است.

اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان در اطلاعیه خود تأکید کرده است که تمامی دروس این کلاس‌ها مطابق برنامه هفتگی و به صورت برخط در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) ارائه می‌شود و دانش‌آموزان باید در زمان تعیین شده در کلاس‌های مجازی حضور فعال داشته باشند.

