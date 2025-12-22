خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راهور استان خبر داد:

مرگ 2 نفر در پی حادثه واژگونی پژو پارس در زنجان

رئیس پلیس راهور استان زنجان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: بر اثر حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در آزادراه 22 بهمن، راننده و سرنشین این خودرو جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حبیب‌اله موسوی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی اشاره داشته و در این خصوص افزود: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در آزادراه 22 بهمن استان زنجان، واحد گشتی پلیس را به محل وقوع حادثه کشاند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که از سوی عوامل گشت پلیس راهور استان زنجان ارائه شده، راننده از مسیر میدان جهاد به سمت میدان روزبه در حال حرکت بوده و زیر پل سپاه با ستون کنار پل برخورد کرده و بر اثر آن خودرو واژگون شده است.

