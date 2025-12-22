به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: عصر امروز در پی برخورد قطار با یک دستگاه خودروی سواری پژو در ایستگاه راه‌آهن شهرستان شازند، یک مرد 24 ساله دچار آسیب‌دیدگی شد. در این راستا پس از اعلام گزارش تلفنی این حادثه به واحد ارتباطات اورژانس، کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شد. حضور سریع نیروهای اورژانس در محل حادثه موجب شد اقدامات اولیه درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. همکاری نیروهای راه‌آهن و هماهنگی با اورژانس در انتقال مصدوم، روند امدادرسانی را تسهیل کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بر رعایت موارد ایمنی در راستای جلوگیری از بروز چنین سوانحی تأکید کرده و اظهار داشت: رعایت نکات ایمنی در محدوده خطوط راه‌آهن و توجه رانندگان به هشدارها می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.

