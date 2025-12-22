خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان مرکزی:

برخورد قطار با پژو در ایستگاه راه‌آهن حادثه آفرید / یک مرد 24 ساله راهی بیمارستان شد

برخورد قطار با پژو در ایستگاه راه‌آهن حادثه آفرید / یک مرد 24 ساله راهی بیمارستان شد
کد خبر : 1731547
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع حادثه میان قطار و خودروی سواری در این استان اشاره کرده و گفت: برخورد قطار با یک دستگاه خودروی سواری پژو در ایستگاه راه‌آهن شهرستان شازند، یک نفر را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: عصر امروز در پی برخورد قطار با یک دستگاه خودروی سواری پژو در ایستگاه راه‌آهن شهرستان شازند، یک مرد 24 ساله دچار آسیب‌دیدگی شد. در این راستا پس از اعلام گزارش تلفنی این حادثه به واحد ارتباطات اورژانس، کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان ولیعصر اراک منتقل شد. حضور سریع نیروهای اورژانس در محل حادثه موجب شد اقدامات اولیه درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. همکاری نیروهای راه‌آهن و هماهنگی با اورژانس در انتقال مصدوم، روند امدادرسانی را تسهیل کرد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بر رعایت موارد ایمنی در راستای جلوگیری از بروز چنین سوانحی تأکید کرده و اظهار داشت: رعایت نکات ایمنی در محدوده خطوط راه‌آهن و توجه رانندگان به هشدارها می‌تواند از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا