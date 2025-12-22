معاون استانداری البرز خبر داد:
تعطیلی پیشدبستانی و مهدکودکها استان البرز/ مقطع ابتدایی غیرحضوری شد
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، برابر نظر کارشناسی ادارهکل هواشناسی البرز و محیط زیست، مدارس مقطع ابتدایی برای روز سهشنبه دوم دی ماه غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و... تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: مدارس در مقطع ابتدایی برای روز سهشنبه دوم دی ماه غیرحضوری است. در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانشآموز مقطع ابتدایی و پیشدبستانی و مهد کودک دارند میتوانند به دورکاری بروند.
صفری از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری در پایان گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.