خانه



استان‌ها



مرکزی ۰۱ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۸:۲۱:۲۳

جانشین فراجا استان مرکزی خبر داد:

کشف 62 تن مواد پتروشیمی قاچاق به ارزش 210 میلیارد ریال

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در عملیات مأموران پلیس امنیت اقتصادی این استان در شهرستان اراک، 3 دستگاه کامیون توقیف شده و در پی آن 62 تن مواد پتروشیمی قاچاق به ارزش 210 میلیارد ریال از این کامیون‌ها کشف شد.