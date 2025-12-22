جانشین فراجا استان مرکزی خبر داد:
کشف 62 تن مواد پتروشیمی قاچاق به ارزش 210 میلیارد ریال
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در عملیات مأموران پلیس امنیت اقتصادی این استان در شهرستان اراک، 3 دستگاه کامیون توقیف شده و در پی آن 62 تن مواد پتروشیمی قاچاق به ارزش 210 میلیارد ریال از این کامیونها کشف شد.
به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا چگنی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی موفق شدند 3 دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی شهرستان اراک شناسایی کرده و سپس آنها را متوقف کنند.
وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی پس از انجام هماهنگیهای لازم با مقامات دستگاه قضایی، کامیونهای توقیف شده را بازرسی کرده و در فرایند بازرسی از کامیونها توانستند 62 تن مواد پتروشیمی قاچاق را کشف کنند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: ارزش کالاهای کشف شده از این 3 دستگاه کامیون طبق اظهارنظر کارشناسان مربوطه 210 میلیارد ریال اعلام شده است. در این راستا 3 متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.