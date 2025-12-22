به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در دومین روز از سفر هیأت تجاری استان قزوین به اقلیم کردستان عراق، نشست مشترکی با حضور خانم «بیگرد طالبانی» وزیر جهاد کشاورزی اقلیم کردستان و مهندس عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین، در محل وزارت کشاورزی اربیل برگزار شد.

برگزاری این نشست در ادامه مذاکرات روز گذشته و با هدف عملیاتی‌سازی محورهای مطرح‌شده از جمله کشت فراسرزمینی، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و صادرات گل‌های زینتی و تزئینی صورت گرفت.

در این جلسه، مهدی عبدیان با اشاره به چالش کم‌آبی در سطح کشور اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی، رویکرد بخش کشاورزی استان قزوین ، توجه راهبردی به برنامه های توسعه کشت‌های گلخانه‌ای بوده و در این راستا، علاوه بر صادرات گل‌های زینتی، امکان تولید انواع محصولات کشاورزی با بهره‌ مندی از فناوری‌های نوین گلخانه‌ای فراهم شده است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین همچنین به ظرفیت‌های ویژه استان قزوین در حوزه تولید محصولات خاص کشاورزی اشاره کرد و توضیحاتی درباره کشت زغال‌اخته در منطقه الموت قزوین ارائه داد. به گفته وی، بخش کشاورزی استان قزوین به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور، تجربه موفق کشت فراسرزمینی در کشورهایی همچون برزیل و تاجیکستان را با مشارکت فعالان اقتصادی استان در کارنامه خود دارد.

مهندس عبدیان با بیان اینکه برخی محصولات کشاورزی به‌صورت خودرو و در اقلیم‌های خاص رشد می‌کنند، افزود: این محصولات می‌توانند پس از فرآوری و بسته‌بندی، به بازار اقلیم کردستان عراق صادر شوند. وی همچنین آمادگی کامل استان قزوین را برای پذیرش هیأت‌های تخصصی کشاورزی از اقلیم کردستان اعلام کرد تا با بازدید و شناسایی توانمندی‌ها، زمینه گسترش همکاری‌های مشترک فراهم شود.

