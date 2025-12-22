اجماع شورای شهر اهواز بر انتخاب حجتالله دهدشتی بهعنوان شهردار جدید
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز اعلام کرد پس از برگزاری چندین نشست تخصصی و بررسی ۲۷ گزینه پیشنهادی، اعضای شورا با اجماع کامل، حجتالله دهدشتی را بهعنوان شهردار جدید اهواز برگزیدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز در دویست و بیستمین نشست این شورا که در محل شورا برگزار شد، گفت: پس از استعفای شهردار پیشین، جلسات منظم و پیوستهای با هدف انتخاب شهردار جدید تشکیل شد و در مجموع حدود ۲۷ نفر بهعنوان نامزد این مسئولیت معرفی شدند.
محمدمهدی مطیعی افزود: براساس شرایط تعیینشده از جمله بومی بودن و آشنایی با ساختار شهرداری، فهرست گزینهها ابتدا به ۱۲ نفر و سپس به پنج نفر کاهش یافت و این افراد با حضور در جلسات مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
او خاطرنشان کرد: بعد از بحث و تبادلنظر گسترده در جلسات متعدد، اعضای شورا با اجماع، حجتالله دهدشتی را بهعنوان شهردار جدید اهواز انتخاب کردند.
مطیعی با تأکید بر اینکه روند قانونی انتخاب سرپرست و سپس شهردار طبق اصول انجام شده، ادامه داد: حکم سرپرست نیز در چارچوب قانون پیگیری شده و هماکنون اقدامات نظارتی شورا و مجموعه مدیریت شهری برقرار است.
وی اظهار کرد: مراحل قانونی مربوط به تمدید یا عدم تمدید دوره سرپرست تا زمان صدور حکم نهایی شهردار جدید در حال انجام است.
مطیعی با اشاره به پایان مهلت فعالیت سرپرست شهرداری در تاریخ ۱۰ آذرماه امسال، افزود: ادامه فعالیت سرپرست شهرداری نیازمند مصوبه شورای شهر است.