به گزارش ایلنا، این رویداد مردمی، میزان اقدامات موثر اعضای شورای اسلامی شهر شیراز را در دو محور اصلی «ارائه و پیگیری طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداری» و «نظارت موثر بر اجرای مصوبات شورا» مورد بررسی و داوری قرار می‌دهد. مبنای ارزیابی، شرح وظایف کمیسیون‌هایی است که هر نماینده در آن عضویت دارد، همچنین برنامه عملیاتی شیراز ۱۴۰۴ و مصوبه رویکردهای شورای ششم است.

بر اساس شیوه‌نامه اعلام‌شده از سوی دبیرخانه رویداد، تنها اقداماتی در فرآیند داوری مورد بررسی قرار می‌گیرند که به مرحله بهره‌برداری رسیده و دارای اثرگذاری ملموس و نفع عمومی برای شهروندان شیرازی باشند.

در این رویداد، اعضای شورای شهر می‌توانند به‌ صورت داوطلبانه و در قالب خوداظهاری، حداکثر ۱۰ اقدام شاخص خود را در چارچوب یک گزارش استاندارد تدوین و برای بررسی و داوری به دبیرخانه رویداد ارسال کنند. این گزارش‌ها توسط گروهی متشکل از کارشناسان، کنشگران اجتماعی و اصحاب رسانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رویداد مردمی «کارنامه» در تاریخ ۲۷ دی‌ماه برگزار می‌شود و پس از پایان فرآیند داوری و برگزاری جلسات دفاع نمایندگان، کارنامه امتیازبندی‌ شده عملکرد اعضای شورای شهر شیراز با هدف اطلاع‌رسانی عمومی منتشر خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، تاکنون تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر شیراز، از جمله رئیس شورا، آمادگی خود را برای حضور داوطلبانه در این رویداد اعلام کرده‌اند.

