قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز افزایشی بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان و هر دلار ۱۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان و هر یورو ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.