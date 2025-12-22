خبرگزاری کار ایران
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز افزایشی بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان و هر دلار ۱۳۱ هزار و ۷۵۰ تومان و هر یورو ۱۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

 

