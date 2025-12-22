به گزارش ایلنا از رشت، علی فتح‌اللهی امروز دوشنبه در آئین اختتامیه مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، اظهار کرد: بسیار مفتخرم که در جمع فرهیختگان، استادان و فعالان فرهنگی حضور دارم و از همه دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی ارزشمند قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به تلاش گسترده برگزارکنندگان جشنواره افزود: امروز شاهد حضور چهره‌های فرهیخته‌ای هستیم که ریشه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارند و برای اعتلای فرهنگ قصه‌گویی زحمات بسیاری کشیده‌اند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با بیان اینکه قصه‌گویی ریشه در تاریخ بشری دارد، تصریح کرد: در دورانی که هنوز نوشتار، کتاب و رسانه‌های امروزی وجود نداشت، مفاهیم اخلاقی، هویتی و اجتماعی از طریق قصه‌ها منتقل می‌شد و همین امر، قصه‌گویی را به ریشه‌دارترین و ماندگارترین ابزار ارتباط انسانی تبدیل کرده است.

فتح‌اللهی با اشاره به جایگاه قصه در فرهنگ ایرانی گفت: در تاریخ ایران، آثاری همچون شاهنامه با روایت رشادت‌ها، قدرت، غرور ملی و هویت ایرانی توانسته‌اند مفاهیمی عمیق را به زیباترین شکل ممکن منتقل کنند و اثری بگذارند که شاید صدها سخنرانی قادر به انجام آن نباشد.

وی تأکید کرد: قصه‌گویی هنری است که می‌تواند با جذابیت، مفاهیم عمیق انسانی را منتقل کند و نشان می‌دهد بهترین شیوه برای اثرگذاری بر ذهن و دل انسان‌ها، روایت داستان است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با بیان اینکه انسان بودن فراتر از داشتن شاخص‌های ظاهری است، افزود: قصه‌ها به ما می‌آموزند چگونه زندگی کنیم به‌گونه‌ای که حتی اگر حضور فیزیکی نداشته باشیم، اندیشه، تفکر و اثر ما در جامعه باقی بماند.

فتح‌اللهی با اشاره به نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: این مجموعه باید محور تربیت فرهنگی کودکان و نوجوانان باشد و خوشبختانه از اندیشمندان و بزرگان توانمندی در این حوزه برخوردار است که مایه افتخار استان هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان آمادگی دارد هرگونه حمایت ممکن را برای تقویت برنامه‌های فرهنگی به‌ویژه در حوزه کودک و نوجوان و قصه‌گویی انجام دهد و امیدواریم ثمرات این اقدامات اثرگذار را در آینده بیش از پیش شاهد باشیم.