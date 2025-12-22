به گزارش ایلنا از خوزستان، یک‌شنبه شب، سید محمدرضا موالی زاده در نشست بررسی مصوبات شهرستان‌های لالی و اندیکا در محل استانداری خوزستان، بیان کرد: رشد و توسعه پایدار خوزستان در گرو تقویت هویت استانی و نگاه یکپارچه به تمامی مناطق استان است؛ اگر این تفکر که همه متعلق به یک استان پهناور، پرجمعیت و متنوع هستیم نهادینه شود، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

وی با اشاره به بررسی مشکلات ۲ شهرستان لالی و اندیکا در این نشست، پیشنهاد داد برای تمرکز و تصمیم‌گیری مؤثرتر، در هر جلسه به مسائل یک شهرستان پرداخته شود و فرمانداران موضوعات را در حوزه‌های مختلف دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنند.

استاندار خوزستان، توسعه شهرک‌های صنعتی با محوریت فرآوری محصولات کشاورزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری را ۲ راهبرد اساسی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق شمال و شمال شرق استان برشمرد.

موالی‌زاده با اشاره به تغییر آب‌وهوا و سرسبزی این مناطق در فصولی از سال خاطرنشان کرد: در ایام عید شاهد رفت‌وآمد قابل توجه گردشگران به لالی، اندیکا و دزپارت هستیم که این یک فرصت طلایی به شمار می‌آید؛ به همین منظور ایجاد امکانات اقامتی و توسعه بوم‌گردی و کشاورزی برای بهره‌برداری از این فرصت بسیار اهمیت دارد.

وی ماندگاری نیروی انسانی متخصص را از دیگر اولویت‌های مهم در استان دانست و عنوان کرد: در سفرهای اخیر به شهرستان‌های لالی و اندیکا و بررسی میدانی موضوعاتی مانند راه، درمان، اشتغال، خدمات شهری و زیرساخت‌های آب و برق، پس از سفرها در برنامه کاری استانداری خوزستان است و با مسئولان مربوطه تا زمان حل تمامی این مسائل، پیگیری‌ها ادامه دارد.

