در نشست بررسی مصوبات لالی و اندیکا مطرح شد؛

تأکید استاندار خوزستان بر اجرای باقی‌مانده طرح ۵۵۰ هزار هکتاری

کد خبر : 1731273
استاندار خوزستان گفت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری نقش کلان و موثری بر تحول اقتصادی شهرستان‌های لالی و اندیکا دارد به همین منظور باید به دنبال احیای اجرای باقی‌مانده طرح در استان بود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، یک‌شنبه شب، سید محمدرضا موالی زاده در نشست بررسی مصوبات شهرستان‌های لالی و اندیکا در محل استانداری خوزستان، بیان کرد: رشد و توسعه پایدار خوزستان در گرو تقویت هویت استانی و نگاه یکپارچه به تمامی مناطق استان است؛ اگر این تفکر که همه متعلق به یک استان پهناور، پرجمعیت و متنوع هستیم نهادینه شود، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

وی با اشاره به بررسی مشکلات ۲ شهرستان لالی و اندیکا در این نشست، پیشنهاد داد برای تمرکز و تصمیم‌گیری مؤثرتر، در هر جلسه به مسائل یک شهرستان پرداخته شود و فرمانداران موضوعات را در حوزه‌های مختلف دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنند.

استاندار خوزستان، توسعه شهرک‌های صنعتی با محوریت فرآوری محصولات کشاورزی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری را ۲ راهبرد اساسی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق شمال و شمال شرق استان برشمرد.

موالی‌زاده با اشاره به تغییر آب‌وهوا و سرسبزی این مناطق در فصولی از سال خاطرنشان کرد: در ایام عید شاهد رفت‌وآمد قابل توجه گردشگران به لالی، اندیکا و دزپارت هستیم که این یک فرصت طلایی به شمار می‌آید؛ به همین منظور ایجاد امکانات اقامتی و توسعه بوم‌گردی و کشاورزی برای بهره‌برداری از این فرصت بسیار اهمیت دارد.

وی ماندگاری نیروی انسانی متخصص را از دیگر اولویت‌های مهم در استان دانست و عنوان کرد: در سفرهای اخیر به شهرستان‌های لالی و اندیکا و بررسی میدانی موضوعاتی مانند راه، درمان، اشتغال، خدمات شهری و زیرساخت‌های آب و برق، پس از سفرها در برنامه کاری استانداری خوزستان است و با مسئولان مربوطه تا زمان حل تمامی این مسائل، پیگیری‌ها ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
