مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین:

امدادگران، تعهد و نوع‌دوستی را بر آسایش ترجیح می‌دهند

امدادگران، تعهد و نوع‌دوستی را بر آسایش ترجیح می‌دهند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین، همزمان با شب یلدا با حضور در مراکز خدمات‌رسان و امدادی استان، ضمن تبریک این مناسبت، از آمادگی شبانه‌روزی نیروهای اورژانس، آتش‌نشانی و هلال احمر تقدیر کرد و از مردم خواست توصیه‌های ایمنی را از سطح خانواده جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی در یک بازدید سرزده شبانه، از مراکز خدمات‌رسان و امدادی استان شامل پایگاه‌های اورژانس، آتش‌نشانی و هلال احمر بازدید کرد و با دلاورمردان و شیرزنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.

مهدیخانی در جریان این بازدید، ضمن تبریک و شادباش به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، اظهار داشت: دلاورمردان و شیرزنان حوزه امداد و خدمات‌رسانی، در تمامی شرایط و مناسبت‌ها، تعهد و نوع‌دوستی را بر شادی و آسایش خویش ارجح دانسته‌اند و با تمام توان در خدمت به همنوعان، همواره آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی با قدردانی از آمادگی کامل این مراکز در طول شبانه‌روز و به‌خصوص در ایام تعطیلات، بر اهمیت نقش‌آفرینی این نیروها در تأمین امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار توجه جدی مردم به مسائل ایمنی شد و افزود: آموزش و رعایت نکات و موارد ایمنی باید از خانه و در سطح خانواده آغاز شود. از هم‌استانی‌های محترم انتظار می‌رود توصیه‌ها و هشدارهای صادره از مبادی رسمی را جدی گرفته و با رعایت دقیق نکات ایمنی، حافظ جان و مال خویش در برابر حوادث باشند.

