به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی افزود: با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر در شهرستان‌های تربت‌حیدریه، قوچان، نیشابور و فریمان، فعالیت آموزشی مدارس این شهرستان‌ها در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در شهرستان‌ها و مناطق احمدآباد، فیروزه، فریمان، سرولایت، باخرز، زاوه، زبرخان، میان‌جلگه، کوهسرخ، جلگه رخ، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اظهار داشت: در منطقه رضویه مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه دوره اول در شیفت صبح غیرحضوری خواهد بود. در شهرستان طرقبه و شاندیز فقط مدارس مقطع ابتدایی در شیفت صبح فعالیت غیرحضوری خواهند داشت.

