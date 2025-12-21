خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس برخی شهرستان‌های خراسان رضوی روز دوشنبه یکم دی ماه

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: مدارس ابتدایی چند شهرستان این استان در نوبت صبح روز دوشنبه یکم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در مدارس این شهرستان‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی افزود: با توجه به بارش برف، برودت هوا و یخبندان شدید معابر در شهرستان‌های تربت‌حیدریه، قوچان، نیشابور و فریمان، فعالیت آموزشی مدارس این شهرستان‌ها در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح غیرحضوری خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در شهرستان‌ها و مناطق احمدآباد، فیروزه، فریمان، سرولایت، باخرز، زاوه، زبرخان، میان‌جلگه، کوهسرخ، جلگه رخ، فعالیت آموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شیفت صبح به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی اظهار داشت: در منطقه رضویه مدارس مقطع ابتدایی و متوسطه دوره اول در شیفت صبح غیرحضوری خواهد بود. در شهرستان طرقبه و شاندیز فقط مدارس مقطع ابتدایی در شیفت صبح فعالیت غیرحضوری خواهند داشت.

