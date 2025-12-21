تصادف ۲ دستگاه کامیونت در جاده قدیم رشت یک کشته برجا گذاشت + فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی با اعلام این خبر گفت: ساعت ۱۱:۳۰ روز جاری و در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف رانندگی در کیلومتر ۵۵ جاده قدیم قزوین–رشت، مقابل رستوران ۵۵۵، بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه سایر دستگاه‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه کامیونت جک که از سمت قزوین به سمت رشت در حال تردد بود، به دلیل انحراف به چپ و ورود به لاین مقابل، با یک دستگاه کامیونت ایسوزو که در مسیر مقابل و به سمت قزوین در حرکت بود، برخورد کرده است.

رییس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: متأسفانه در اثر شدت برخورد و جراحات وارده، راننده کامیونت ایسوزو در محل حادثه جان خود را از دست داد و سرنشین خودروی جک نیز مصدوم و توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ تقی‌خانی با بیان اینکه کارشناسان پلیس راه، علت تامه این حادثه را بی‌احتیاطی از جانب راننده خودروی جک اعلام کرده‌اند، گفت: این راننده با نقض ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و انحراف به چپ، زمینه‌ساز وقوع این تصادف مرگبار شده است.

وی در پایان با هشدار نسبت به خطرات جاده‌های دوطرفه تاکید کرد: یکی از عوامل شایع بروز تصادفات در این محورها، سبقت غیرمجاز است؛ از این‌رو رانندگان باید با پرهیز از عجله و شتاب بی‌مورد، از انجام سبقت‌های غیرمجاز که از تخلفات مرگبار محسوب می‌شود، به‌طور جدی خودداری کنند.

