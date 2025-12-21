خبرگزاری کار ایران
معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری:

ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در زمستان تغییر یافت

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری مرکزی به تغییر ساعت کاری ادارات در این استان اشاره کرده و گفت: ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی و الزامات مربوط به مدیریت مصرف انرژی در این استان در بازه زمانی یکم دی ماه تا 15 فروردین 1405، به صورت رسمی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، علی میرزایی به مراجع رسمی که شرایط ساعت کاری بر اساس بخشنامه‌های آنها تعیین و ابلاغ شده است اشاره داشته و افزود: این تصمیم بر اساس بخشنامه‌های وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و مصوبات کارگروه ملی انرژی اتخاذ شده است.

وی به زمان ساعت کاری اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس ابلاغیه جدید، ساعات کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از ساعت 8 صبح تا 14 عصر تعیین شده است. این برنامه در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز کشور اجرا می‌شود.

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری مرکزی اظهار داشت: واحدهای عملیاتی و خدماتی حوزه‌های آموزشی، درمانی و امدادی که به صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مطابق دستورالعمل‌های خود فعالیت خواهند داشت.

میرزایی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات تأکید داشته و تصریح کرد: استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی بیش از حد نیاز ممنوع بوده و کارکنان موظف‌اند هم‌زمان با پایان ساعت کاری، وسایل گرمایشی، سرمایشی و روشنایی را خاموش کنند.

وی به شرایط کاری حمل‌ونقل عمومی درون شهری اشاره کرده و بیان داشت: ضرورت دارد تمام شهرداری‌های استان مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به بهره‌گیری حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری منطبق با ساعات جدید فعالیت در کشور اقدام کنند.

ارسال نظر
