به گزارش ایلنا، علی میرزایی به مراجع رسمی که شرایط ساعت کاری بر اساس بخشنامه‌های آنها تعیین و ابلاغ شده است اشاره داشته و افزود: این تصمیم بر اساس بخشنامه‌های وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی و مصوبات کارگروه ملی انرژی اتخاذ شده است.

وی به زمان ساعت کاری اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس ابلاغیه جدید، ساعات کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از ساعت 8 صبح تا 14 عصر تعیین شده است. این برنامه در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق و گاز کشور اجرا می‌شود.

معاون توسعه منابع و مدیریت استانداری مرکزی اظهار داشت: واحدهای عملیاتی و خدماتی حوزه‌های آموزشی، درمانی و امدادی که به صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند و مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مطابق دستورالعمل‌های خود فعالیت خواهند داشت.

میرزایی بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات تأکید داشته و تصریح کرد: استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی بیش از حد نیاز ممنوع بوده و کارکنان موظف‌اند هم‌زمان با پایان ساعت کاری، وسایل گرمایشی، سرمایشی و روشنایی را خاموش کنند.

وی به شرایط کاری حمل‌ونقل عمومی درون شهری اشاره کرده و بیان داشت: ضرورت دارد تمام شهرداری‌های استان مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به بهره‌گیری حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون شهری منطبق با ساعات جدید فعالیت در کشور اقدام کنند.

