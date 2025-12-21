کشف بزرگ دارو و واکسن دامی غیرمجاز در خوزستان
رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان از کشف و ضبط بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال دارو و واکسن غیرمجاز تاریخ منقضی دامی در سطح استان خبر داد و بر اهمیت کنترل توزیع داروهای غیرمجاز برای حفظ سلامت دام، طیور، آبزیان و انسان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مرضیه ارجمندنژاد گفت: با اجرای بازدیدها و پایشهای متمرکز از مراکز پخش و داروخانههای دامپزشکی در سطح استان خوزستان، کارشناسان اداره دارو و درمان موفق به شناسایی و ضبط مقادیر قابل توجهی دارو و واکسن تاریخ منقضی و غیرمجاز دام و طیور شدند که ارزش ریالی آن بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی افزود: استفاده از داروها و واکسنهای غیرمجاز علاوه بر اینکه باعث آسیب جدی به سلامت دامها، طیور و آبزیان میشود، میتواند آثار مخربی بر سلامت انسان نیز داشته باشد.
رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان ادامه داد: این داروها ممکن است باعث بروز مقاومت دارویی، کاهش اثرگذاری واکسنهای قانونی، عوارض شدید جسمانی و حتی انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام شود.
ارجمندنژاد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط دارویی گفت: دامداران، پرورشدهندگان طیور و آبزیان باید تنها از داروها و واکسنهای مجاز و تحت نظارت دامپزشکی استفاده کنند و هرگونه خرید و مصرف داروی غیرمجاز را جدی بگیرند.
وی بیان کرد: همکاری بهرهبرداران و گزارش سریع تخلفات به سامانههای رسمی، نقش مؤثری در پیشگیری از خطرات سلامت عمومی و کنترل بیماریها دارد.
رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان افزود: پایش مستمر، بازدیدهای متمرکز و برخورد قانونی با متخلفان، بخشی از سیاستهای پیشگیرانه اداره دارو و درمان دامپزشکی استان برای حفظ سلامت دام، تولید ایمن و امنیت غذایی مردم است و تداوم این اقدامات، ضامن سلامت جامعه و پایداری صنعت دامپروری خواهد بود.