خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف بزرگ دارو و واکسن دامی غیرمجاز در خوزستان

کشف بزرگ دارو و واکسن دامی غیرمجاز در خوزستان
کد خبر : 1730961
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان از کشف و ضبط بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال دارو و واکسن غیرمجاز تاریخ منقضی دامی در سطح استان خبر داد و بر اهمیت کنترل توزیع دارو‌های غیرمجاز برای حفظ سلامت دام، طیور، آبزیان و انسان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مرضیه ارجمندنژاد گفت: با اجرای بازدید‌ها و پایش‌های متمرکز از مراکز پخش و داروخانه‌های دامپزشکی در سطح استان خوزستان، کارشناسان اداره دارو و درمان موفق به شناسایی و ضبط مقادیر قابل توجهی دارو و واکسن تاریخ منقضی و غیرمجاز دام و طیور شدند که ارزش ریالی آن بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی افزود: استفاده از دارو‌ها و واکسن‌های غیرمجاز علاوه بر اینکه باعث آسیب جدی به سلامت دام‌ها، طیور و آبزیان می‌شود، می‌تواند آثار مخربی بر سلامت انسان نیز داشته باشد.

رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان ادامه داد: این دارو‌ها ممکن است باعث بروز مقاومت دارویی، کاهش اثرگذاری واکسن‌های قانونی، عوارض شدید جسمانی و حتی انتشار بیماری‌های مشترک بین انسان و دام شود.

ارجمندنژاد با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط دارویی گفت: دامداران، پرورش‌دهندگان طیور و آبزیان باید تنها از دارو‌ها و واکسن‌های مجاز و تحت نظارت دامپزشکی استفاده کنند و هرگونه خرید و مصرف داروی غیرمجاز را جدی بگیرند.

وی بیان کرد: همکاری بهره‌برداران و گزارش سریع تخلفات به سامانه‌های رسمی، نقش مؤثری در پیشگیری از خطرات سلامت عمومی و کنترل بیماری‌ها دارد.

رئیس اداره دارو و درمان دامپزشکی خوزستان افزود: پایش مستمر، بازدید‌های متمرکز و برخورد قانونی با متخلفان، بخشی از سیاست‌های پیشگیرانه اداره دارو و درمان دامپزشکی استان برای حفظ سلامت دام، تولید ایمن و امنیت غذایی مردم است و تداوم این اقدامات، ضامن سلامت جامعه و پایداری صنعت دامپروری خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن