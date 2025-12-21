کالای اساسی هست اما مراقب سودجویان هستیم

به گزارش ایلنا از البرز، محمد انصاری در پانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان البرز که به ریاست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز برگزار شد، اظهار کرد: کالای اساسی در بازار هست و نظارت‌ها با قدرت ادامه دارد.

وی اعلام کرد که تمام اقلام پرمصرف و مورد نیاز مردم، به ویژه در ایام مناسبتی، به میزان کافی تأمین شده و کمبودی وجود ندارد. حتی در کالاهایی که در سطح کشور دچار نوسان بوده‌اند، استان البرز با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، اجازه ایجاد خلأ یا التهاب مصنوعی در بازار را نداده است.

انصاری همچنین به گزارش عملکرد طرح نظارتی ویژه بازار اشاره کرد که از حدود یک هفته گذشته با مشارکت تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیه‌های صنفی به‌صورت میدانی اجرا می‌شود. در این گشت‌ها، هم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و هم واحدهای صنفی سطح شهر به‌صورت دقیق رصد می‌شوند و در مواردی که تخلف محرز بوده، برخورد قانونی انجام شده است.

وی با اشاره به راهبرد محوری استاندار البرز افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی داخل استان، یکی از راهکارهای اصلی برای کنترل بازار است و بر این اساس، تعدادی از کالاهای مهم و پرمصرف مستقیماً از واحدهای تولیدی استان و با قیمت‌های کنترل‌شده عرضه خواهند شد.

دبیر کارگروه تنظیم بازار استان با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا تا پایان سال و در آستانه ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته است، گفت: این نمایشگاه‌ها با حضور تولیدکنندگان استان و با هدف کاهش قیمت‌ها، حذف واسطه‌های غیرضروری و دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی برگزار خواهد شد و جزئیات اجرایی آن به‌زودی اعلام می‌شود.

انصاری بر لزوم آرامش روانی بازار تأکید کرد و گفت: مدیریت استان به‌صورت روزانه وضعیت بازار را رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد با شایعه‌سازی، سودجویی یا التهاب‌سازی، فشار بیشتری به مردم وارد شود. هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و بخش خصوصی، مسیر کنترل بازار در البرز را به مسیری فعال، میدانی و نتیجه‌محور تبدیل کرده است که هدف نهایی آن، حفظ آرامش بازار و حمایت واقعی از معیشت مردم است.

