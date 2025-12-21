خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین:

خبرنگاران مالک زمین دهکده کوشک برای صدور مجوز ساخت اقدام کنند

خبرنگاران مالک زمین دهکده کوشک برای صدور مجوز ساخت اقدام کنند
کد خبر : 1730918
لینک کوتاه کپی شد.

اهدای وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله به خبرنگاران

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با تشریح روند قانونی ساخت‌وساز در اراضی واگذار شده به اعضای خانه مطبوعات استان قزوین از سوی موقوفه حاج عبدالغفار تبریزی در دهکده کوشک، روستای رشتقون گفت: متقاضیان ساخت مسکن در این اراضی می‌توانند با طی یک فرآیند مشخص و تعریف‌شده، نسبت به دریافت مجوز ساخت و همچنین بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری با اشاره به ابهامات موجود برای برخی مالکان زمین در خصوص نحوه اخذ مجوز ساخت، اظهار داشت: نخستین گام، اخذ استعلام از دهیاری روستای رشتقون است که این استعلام بر اساس برگه واگذاری صادره از موقوفه عبدالغفار تبریزی انجام می‌شود. دهیار پس از بررسی مدارک، استعلام اولیه را صادر می‌کند.

جعفری ادامه داد: پس از دریافت استعلام دهیاری، متقاضیان باید با مراجعه به دفاتر خدماتی (کافی‌نت‌های مجاز) نسبت به ثبت‌نام در "سامانه راهبر" که به پنجره واحد زمین متصل است، اقدام کنند. این درخواست به‌ صورت الکترونیکی به بنیاد مسکن استان قزوین ارجاع داده می‌شود.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با بیان اینکه پاسخ استعلام بنیاد مسکن معمولاً بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت صادر می‌شود، افزود: پس از تأیید استعلام، دهیاری پروانه ساخت اولیه را صادر کرده و متقاضی برای تهیه نقشه ساختمانی معرفی می‌شود.

وی تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند از نقشه‌های تیپ بنیاد مسکن استفاده کنند و یا تهیه نقشه را به دفاتر طراحی زیر نظر نظام مهندسی ساختمان بسپارند. پس از تأیید نقشه توسط نظام مهندسی، نقشه به‌ همراه دستور نقشه صادره از بنیاد مجدداً به دهیاری ارائه شده و پروانه نهایی ساخت صادر می‌شود.

جعفری تأکید کرد: با صدور پروانه نهایی، عملیات ساختمانی به‌ صورت قانونی آغاز است می شود و همزمان، متقاضیان می‌توانند با معرفی‌نامه پروانه ساخت نسبت به دریافت تسهیلات مسکن اقدام کنند.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین در پایان یادآور شد: بر اساس ضوابط موجود، تسهیلات مسکن در قالب وام قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله به مالکان زمین اختصاص می‌یابد که نقش مهمی در تسهیل ساخت و تأمین مسکن برای مالکان زمین دهکده کوشک خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن