رئیس خانه مطبوعات استان قزوین:
خبرنگاران مالک زمین دهکده کوشک برای صدور مجوز ساخت اقدام کنند
اهدای وام قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله به خبرنگاران
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با تشریح روند قانونی ساختوساز در اراضی واگذار شده به اعضای خانه مطبوعات استان قزوین از سوی موقوفه حاج عبدالغفار تبریزی در دهکده کوشک، روستای رشتقون گفت: متقاضیان ساخت مسکن در این اراضی میتوانند با طی یک فرآیند مشخص و تعریفشده، نسبت به دریافت مجوز ساخت و همچنین بهرهمندی از تسهیلات قرضالحسنه مسکن اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری با اشاره به ابهامات موجود برای برخی مالکان زمین در خصوص نحوه اخذ مجوز ساخت، اظهار داشت: نخستین گام، اخذ استعلام از دهیاری روستای رشتقون است که این استعلام بر اساس برگه واگذاری صادره از موقوفه عبدالغفار تبریزی انجام میشود. دهیار پس از بررسی مدارک، استعلام اولیه را صادر میکند.
جعفری ادامه داد: پس از دریافت استعلام دهیاری، متقاضیان باید با مراجعه به دفاتر خدماتی (کافینتهای مجاز) نسبت به ثبتنام در "سامانه راهبر" که به پنجره واحد زمین متصل است، اقدام کنند. این درخواست به صورت الکترونیکی به بنیاد مسکن استان قزوین ارجاع داده میشود.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با بیان اینکه پاسخ استعلام بنیاد مسکن معمولاً بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت صادر میشود، افزود: پس از تأیید استعلام، دهیاری پروانه ساخت اولیه را صادر کرده و متقاضی برای تهیه نقشه ساختمانی معرفی میشود.
وی تصریح کرد: متقاضیان میتوانند از نقشههای تیپ بنیاد مسکن استفاده کنند و یا تهیه نقشه را به دفاتر طراحی زیر نظر نظام مهندسی ساختمان بسپارند. پس از تأیید نقشه توسط نظام مهندسی، نقشه به همراه دستور نقشه صادره از بنیاد مجدداً به دهیاری ارائه شده و پروانه نهایی ساخت صادر میشود.
جعفری تأکید کرد: با صدور پروانه نهایی، عملیات ساختمانی به صورت قانونی آغاز است می شود و همزمان، متقاضیان میتوانند با معرفینامه پروانه ساخت نسبت به دریافت تسهیلات مسکن اقدام کنند.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین در پایان یادآور شد: بر اساس ضوابط موجود، تسهیلات مسکن در قالب وام قرضالحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله به مالکان زمین اختصاص مییابد که نقش مهمی در تسهیل ساخت و تأمین مسکن برای مالکان زمین دهکده کوشک خواهد داشت.