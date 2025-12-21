به گزارش ایلنا، مهدی حسنی با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت نظارت مؤثر بر بازار اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان تنظیم بازار و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی، طرح‌های مستمر و هدفمند بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی در سراسر استان فارس و به‌ویژه کلان‌شهر شیراز در حال اجراست.

وی با بیان اینکه رصد قیمت‌ها به‌صورت روزانه و میدانی انجام می‌شود، افزود: گشت‌های مشترک بازرسی با مشارکت دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط، با هدف کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و عدم درج قیمت کالاها، به‌صورت منظم در سطح بازار فعال هستند.

حسنی با تأکید بر استفاده از ابزارهای نوین نظارتی و سامانه‌های هوشمند تصریح کرد:اطلاعات قیمتی کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار به‌طور مستمر جمع‌آوری، تحلیل و پایش می‌شود تا هرگونه نوسان غیرمنطقی یا تخلف احتمالی در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و با متخلفان طبق ضوابط قانونی برخورد شود.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صمت استان فارس ادامه داد:در شهر شیراز، به‌عنوان مرکز استان و کانون اصلی فعالیت‌های اقتصادی، نظارت‌ها با حساسیت و گستردگی بیشتری دنبال می‌شود و بازارهای اصلی، مراکز عرضه عمده، واحدهای صنفی پرتردد و زنجیره‌های توزیع کالا به‌طور ویژه تحت نظارت قرار دارند.

وی با اشاره به نقش مهم مشارکت مردمی در ارتقای اثربخشی نظارت‌ها اضافه کرد:شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود. همکاری مردم، نقش بسزایی در شفاف‌سازی بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

حسنی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تمام ظرفیت‌های موجود، در مسیر ایجاد ثبات، شفافیت و عدالت در بازار حرکت می‌کند و با هرگونه اخلال در نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها قاطعانه برخورد خواهد کرد.

