حمام تاریخی گلهداری بندرعباس بازگشایی شد
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان در بازدید از حمام تاریخی گلهداری، از بازگشایی دوباره این بنای ارزشمند خبر داد و گفت: حمام گلهداری پس از ساماندهی و فراهمسازی زیرساختهای لازم، در قالب یک مجموعه تاریخی ـ فرهنگی به فعالیت خود ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با اشاره به جایگاه ویژه حمام گلهداری در تاریخ و معماری بندرعباس افزود: این حمام یکی از شاخصترین آثار تاریخی شهر است که علاوه بر ارزشهای معماری، بازتابدهنده بخشی از سبک زندگی، روابط اجتماعی و فرهنگ عمومی مردم جنوب ایران در دورههای گذشته بهشمار میرود. بازگشایی این بنا با رویکرد فرهنگی، فرصتی برای آشنایی نسل امروز با میراث ناملموس و سنتهای بومی منطقه فراهم میکند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی هرمزگان با بیان اینکه حفاظت از بناهای تاریخی بدون تعریف کاربری مناسب امکانپذیر نیست، تصریح کرد: احیای حمام گلهداری در قالب مجموعه تاریخی ـ فرهنگی، اقدامی در راستای بهرهبرداری پایدار از میراثفرهنگی و پیوند آن با گردشگری شهری است. در این مجموعه تلاش شده است ضمن حفظ اصالت بنا، زمینه بازدید عمومی، اجرای برنامههای فرهنگی و معرفی ظرفیتهای صنایع دستی استان نیز فراهم شود.
او همچنین تأکید کرد: بازگشایی حمام گلهداری نقش مهمی در رونق گردشگری فرهنگی، افزایش حضور گردشگران در بافت تاریخی شهر و ایجاد پویایی اجتماعی و اقتصادی در این محدوده خواهد داشت. این مجموعه میتواند بهعنوان یکی از نقاط کانونی بازدید گردشگران داخلی و خارجی، در کنار سایر آثار تاریخی بندرعباس، جایگاه ویژهای پیدا کند.
رئیسی در پایان این بازدید، خاطرنشان کرد: صیانت از آثار تاریخی استان نیازمند مشارکت همهجانبه دستگاهها و همراهی مردم است و ادارهکل میراثفرهنگی با جدیت، احیا و بهرهبرداری اصولی از بناهای تاریخی هرمزگان را در دستور کار خود قرار داده است.