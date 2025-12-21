استاندار گیلان تاکید کرد:
شرکت توسعه گردشگری بازوی اجرایی دولت در پیشبرد برنامههای گردشگری گیلان است
استاندار گیلان با تأکید بر نقش محوری گردشگری در توسعه اقتصادی استان، شرکت توسعه گردشگری گیلان را بهعنوان بازوی اجرایی و پیشران دولت در تحقق برنامهها و سیاستهای گردشگری معرفی کرد و بر لزوم هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی با این شرکت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، نشست اعضای هیئتمدیره شرکت توسعه گردشگری گیلان با حضور هادی حقشناس، استاندار گیلان، با محوریت بررسی مسائل، ظرفیتها و برنامههای حوزه گردشگری استان برگزار شد.
استاندار گیلان در این نشست با اشاره به توجه ویژه دولت به صنعت گردشگری اظهار کرد: گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی گیلان است و اجرای موفق برنامههای تدوینی در این حوزه نیازمند نگاه راهبردی، انسجام مدیریتی و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی استان است.
هادی حقشناس، شرکت توسعه گردشگری گیلان را بهعنوان یک دستگاه دولتی پیشران در حوزه گردشگری استان معرفی کرد و افزود: این شرکت باید با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، نقش محوری در هدایت، هماهنگی و پیشبرد طرحهای گردشگری ایفا کند.
وی با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران گردشگری خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندها، رفع موانع اداری و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایهگذاری از وظایف مهم مدیران استانی است و باید با جدیت دنبال شود.
استاندار گیلان همچنین با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان، گردشگری دریایی را صنعتی بکر و کمتر بهرهبرداریشده در گیلان دانست و گفت: توجه ویژه به این بخش میتواند نقش مؤثری در ایجاد درآمدهای پایدار، توسعه متوازن و تقویت طرحهای توسعهای روستایی داشته باشد.
در ادامه این نشست، علی بزرگبشر مدیرعامل، حسین نژاد تقی رئیس هیأتمدیره و سیروس صبحسحر نایبرئیس هیأتمدیره شرکت توسعه گردشگری گیلان گزارشی از اقدامات انجامشده، برنامهها و طرحهای پیشنهادی این شرکت ارائه کردند و بر آمادگی کامل مجموعه برای ایفای نقش مؤثر در جذب سرمایهگذاری، توسعه زیرساختهای گردشگری و تحقق سیاستهای کلان گردشگری استان تأکید شد.