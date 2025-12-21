به گزارش ایلنا از رشت، نشست اعضای هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری گیلان با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با محوریت بررسی مسائل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های حوزه گردشگری استان برگزار شد.

استاندار گیلان در این نشست با اشاره به توجه ویژه دولت به صنعت گردشگری اظهار کرد: گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی گیلان است و اجرای موفق برنامه‌های تدوینی در این حوزه نیازمند نگاه راهبردی، انسجام مدیریتی و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی استان است.

هادی حق‌شناس، شرکت توسعه گردشگری گیلان را به‌عنوان یک دستگاه دولتی پیشران در حوزه گردشگری استان معرفی کرد و افزود: این شرکت باید با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، نقش محوری در هدایت، هماهنگی و پیشبرد طرح‌های گردشگری ایفا کند.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندها، رفع موانع اداری و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری از وظایف مهم مدیران استانی است و باید با جدیت دنبال شود.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان، گردشگری دریایی را صنعتی بکر و کمتر بهره‌برداری‌شده در گیلان دانست و گفت: توجه ویژه به این بخش می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد درآمدهای پایدار، توسعه متوازن و تقویت طرح‌های توسعه‌ای روستایی داشته باشد.

در ادامه این نشست، علی بزرگ‌بشر مدیرعامل، حسین‌ نژاد تقی رئیس هیأت‌مدیره و سیروس صبح‌سحر نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری گیلان گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی این شرکت ارائه کردند و بر آمادگی کامل مجموعه برای ایفای نقش مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تحقق سیاست‌های کلان گردشگری استان تأکید شد.

