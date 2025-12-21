قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز نوسانی بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و و ۵۷۷ هزار تومان در بازار در حال معامه می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۴۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۳۶ میلیون تومان
نیم سکه ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان و هر دلار ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۲ هزار و ۷۳۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.