قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز نوسانی بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و و ۵۷۷ هزار تومان در بازار در حال معامه می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۴۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۳۶ میلیون تومان

نیم سکه ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۵۷۷ هزار تومان و هر دلار ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۲ هزار و ۷۳۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

 

