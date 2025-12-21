فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی خراسان جنوبی روز یکشنبه 30 آذر

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی آمده است که بر اساس گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان، با توجه به کاهش محسوس دما، برودت هوا و شرایط جوی حاکم بر این استان، تصمیمات فوق در راستای تعطیلی مدارس ابتدایی در روز 30 آذر ماه اتخاذ شده است.

بر اساس اطلاعیه اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، این تصمیمات در راستای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، صیانت از سلامت جامعه آموزشی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از سرمای شدید هوا و همچنین به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدارس، اتخاذ شده است.

