ادارهکل آموزش و پرورش استان اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی خراسان جنوبی روز یکشنبه 30 آذر
ادارهکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل کاهش محسوس دما فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی این استان روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد برگزار خواهد شد. مراکز پیشدبستانی و مهدهای کودک نیز در این روز تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه ادارهکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی آمده است که بر اساس گزارشها و پیشبینیهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی استان، با توجه به کاهش محسوس دما، برودت هوا و شرایط جوی حاکم بر این استان، تصمیمات فوق در راستای تعطیلی مدارس ابتدایی در روز 30 آذر ماه اتخاذ شده است.
بر اساس اطلاعیه ادارهکل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، این تصمیمات در راستای اجرای سیاستهای پیشگیرانه، صیانت از سلامت جامعه آموزشی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از سرمای شدید هوا و همچنین به منظور حفظ سلامت دانشآموزان، معلمان و کارکنان مدارس، اتخاذ شده است.