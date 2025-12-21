خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اداره‌کل آموزش و پرورش استان اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی خراسان جنوبی روز یکشنبه 30 آذر

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی خراسان جنوبی روز یکشنبه 30 آذر
کد خبر : 1730545
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دلیل کاهش محسوس دما فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی این استان روز یکشنبه 30 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد برگزار خواهد شد. مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک نیز در این روز تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی آمده است که بر اساس گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان، با توجه به کاهش محسوس دما، برودت هوا و شرایط جوی حاکم بر این استان، تصمیمات فوق در راستای تعطیلی مدارس ابتدایی در روز 30 آذر ماه اتخاذ شده است.

بر اساس اطلاعیه اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، این تصمیمات در راستای اجرای سیاست‌های پیشگیرانه، صیانت از سلامت جامعه آموزشی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از سرمای شدید هوا و همچنین به منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدارس، اتخاذ شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن