معاون فنی و عملیات اورژانس استان خبر داد:

جان‌باختن 4 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در خراسان جنوبی

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی گفت: بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از بخاری بدون دودکش، 4 نفر در یکی از منازل مسکونی اسلامیه فردوس، جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، علیرضا عباسی افزود: شامگاه شنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت 19:5 دقیقه امشب شنبه 30 آذر ماه به مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس اعلام شد. در این راستا بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل وقوع حادثه گازگرفتگی اعزام شد.

وی ادامه داد: با حضور عوامل اورژانس در محل حادثه مشخص شد 4 نفر شامل 2 مرد و 2 زن که همگی از اعضای یک خانواده بودند، به علت مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باخته‌اند و با بررسی عوامل و نیروهای امدادی، علائم قطعی مرگ در آنان مشاهده می‌شد.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های اولیه‌ای که از سوی نیروهای امدادی انجام شده، استفاده از بخاری بدون دودکش علت احتمالی این حادثه بوده است.

عباسی به چگونگی فوت این 4 نفر اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: پیش از رسیدن نیروهای اورژانس در محل هر 4 نفر فوت شده بودند و امکان احیای آنان وجود نداشت. سن تقریبی جان‌باختگان حدود 40 سال گزارش شده و یک نفر از آنان سن بالاتری داشته است.

وی بر رعایت نکات ایمنی تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: از شهروندان درخواست می‌شود در فصل سرما از وسایل گرمایشی استاندارد و دارای دودکش ایمن استفاده کنند. همچنین نسبت به خطرات گاز مونوکسیدکربن توجه جدی داشته باشند تا حوادث ناگواری رخ ندهد.

