به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی، افزود: در حوزه تصادفات درون‌شهری، اقدامات انجام شده قابل انکار نیست، اما آمار فعلی به ویژه تعداد فوتی‌ها در شهر اراک که به حدود 41 تا 42 نفر رسیده، عدد بالایی بوده و قابل قبول نیست. بر این اساس باید راهبردها و راهکارهای اساسی در این حوزه اندیشیده شود و برنامه‌ریزی تخصصی تدوین گردد.

وی بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: لازم است با تحلیل دقیق عوامل بروز تصادفات درون‌شهری، برنامه‌ای مشخص و مبتنی بر اولویت‌ها برای سال آینده تدوین شود. این موضوع نه تنها یک مسئله ترافیکی، بلکه یک مسئله اجتماعی است، چرا که هر حادثه منجر به آسیب‌های جدی اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی می‌شود. بر این اساس باید تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود.

استاندار مرکزی به نقش مؤثر اصلاحات هندسی معابر شهری در کاهش تصادفات اشاره کرده و اظهار داشت: این اقدامات در مقایسه با پروژه‌های بزرگ عمرانی، کم‌هزینه اما بسیار اثربخش هستند. در این راستا انتظار می‌رود شهرداری‌ها، از طریف نیروهای متخصص انسانی به ویژه با بهره‌گیری از مشاوران تخصصی، طرح‌های ضربتی برای اصلاح تقاطع‌ها و معابر پرحادثه اجرا کنند تا نقاط حادثه‌خیز در مناطق شهری برطرف شود.

زندیه‌وکیلی به اقداماتی که در راستای برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز مناطق شهری می‌توان انجام داد تا کمتر شاهد تصادفات بود اشاره داشته و تصریح کرد: بسیاری از نقاط حادثه‌خیز شهری با اقداماتی مانند اصلاح روشنایی، نصب چراغ عابر پیاده، خط‌کشی مناسب و ایمن‌سازی معابر قابل اصلاح است و نتایج آن در کوتاه‌مدت قابل مشاهده خواهد بود. برخلاف پروژه‌های برون‌شهری که به زمان طولانی‌تری نیاز دارند.

وی بر ایمن‌سازی مسیرهای عبور و مرور عابرین پیاده تأکید کرده و در این خصوص بیان داشت: ایجاد مسیرهای ایمن برای عابرینپیاده، به ویژه در اطراف مراکز آموزشی و معابر پرتردد، باید در دستور کار جدی مدیریت شهری تمامی شهرهای استان مرکزی قرار گیرد تا شاهد کاهش پایدار تصادفات و تلفات در شهرهای استان باشیم. فرهنگ‌سازی ترافیکی در کنار اقدامات فیزیکی باید با جدیت پیگیری شود.

استاندار مرکزی تأکید کرد: اقدامات مؤثر اداره‌کل راهداری از ابتدای سال جاری تاکنون، مورد اذعان عمومی قرار گرفته و رضایتمندی مردم از طریق مراجعات حضوری، پیام‌ها، فضای مجازی و همچنین نمایندگان رسمی آنان به خوبی منتقل شده است. این رضایت نشان می‌دهد که حتی با امکانات موجود و بدون افزایش منابع، می‌توان با اصلاح شیوه مدیریت و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها، نتایج قابل توجهی به دست آورد.

زندیه‌وکیلی از اقدامات پلیس، راهداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان در اجرای طرح زمستانی استان مرکزی قدردانی کرده و ابراز داشت: با وجود بارش‌های قابل توجه به ویژه در مناطق جنوبی استان، در سال جاری هیچگونه انسدادی در محورهای مواصلاتی این استان نداشتیم. این موضوع نشان‌دهنده هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم دستگاه‌های اجرایی است. این موفقیت نباید موجب غفلت شود و لازم است این روند تا پایان فصل زمستان ادامه یابد.

وی اضافه کرد: سال‌های گذشته، در شرایط جوی مشابه، گاهی شاهد مشکلاتی در خدمات‌رسانی بودیم. اما در سال جاری با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهتر از امکانات موجود، عملکرد دستگاه‌های اجرایی قابل دفاع است. طرح زمستانی از هفته‌های گذشته آغاز شده و همکاران حوزه پلیس، راهداری، شهرداری‌ها و مدیریت بحران زودتر از موعد وارد میدان شدند که نتیجه آن رضایتمندی مردم و نبود انسداد مسیرها در استان بود.

استاندار مرکزی بر ضرورت تأمین تجهیزات درمانی برای نجات جان مصدومان سوانح رانندگی تأکید کرده و گفت: هیچ کمبودی در تأمین تجهیزات درمانی برای نجات جان مصدومان قابل پذیرش نیست. در حوزه درمان و خدمات فوریت‌های پزشکی، کمبود امکانات یا تأخیر در ارائه خدمات نباید بهانه‌ای برای از دست رفتن جان مصدومان باشد و هر آنچه برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات لازم است، باید صریح و شفاف اعلام شود.

زندیه‌وکیلی افزود: اگر در حوزه درمان، اورژانس یا بیمارستان‌ها کمبود تجهیزات، نیروی انسانی یا امکانات وجود دارد، باید صریحاً اعلام شود. تاکنون گزارش روشنی مبنی بر کمبود جدی تجهیزات یا امکانات از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ارائه نشده و اغلب اعلام می‌شود شرایط مطلوب است. اما این نباید منجر به شکل‌گیری این ذهنیت در جامعه شود که شدت بالای تصادف به طور طبیعی به فوت منجر شده و کاری از دست کسی برنمی‌آمده است.

وی ادامه داد: مردم باید این اطمینان را داشته باشند که تمام اقدامات درمانی به موقع، کامل و بدون تأخیر انجام شده است و نباید حتی شائبه‌ای ایجاد شود که پزشکی با تأخیر حضور یافته یا دستور درمانی به موقع صادر یا اجرا نشده است. ممکن است انجام برخی اقدامات دشوار باشد، اما غیرممکن نیست. مسئله این است که اقدامات باید به اندازه کافی و با سرعت لازم انجام شود. تأکید می‌کنم هر آنچه نیاز باشد، حتی اگر به سخت‌ترین شکل ممکن تأمین شود.

استاندار مرکزی به نقش دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس در کاهش تلفات حوادث رانندگی اشاره کرده و اظهار داشت: وظیفه مسئولان این است که از منظر مدیریتی و کارشناسی، تمامی فرایندها را به گونه‌ای ساماندهی کنند که هیچ‌گونه قصور یا تأخیر قابل پذیرش نباشد. انتظار می‌رود دانشگاه علوم پزشکی، و سایر دستگاه‌های مرتبط، با نگاه مسئولانه و شفاف، نیازهای واقعی خود را اعلام کنند تا با تأمین به موقع آنها، اعتماد و آرامش خاطر مردم بیش از پیش تقویت شود.

کاهش 165 کشته جاده‌ای در استان مرکزی

فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این جلسه به کاهش تعداد جان‌باختگان حوادث ترافیکی اشاره کرده و گفت: مجموع اقدامات و تلاش‌های انجام شده از سال 1401 تاکنون منجر به کاهش 165 نفر از جان‌باختگان حوادث جاده‌ای در سطح این استان شده است. این موفقیت به معنای نجات جان 165 شهروند و جلوگیری از داغدار شدن خانواده‌های بسیاری است. همچنین این دستاوردها حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و اقدامات هوشمند پلیس است.

سردار هادی رفیعی‌کیا افزود: با وجود شرایط خاص کشور، از جمله محدودیت‌های ناشی از جنگ، وضعیت نامناسب برخی خودروها و عدم تناسب امکانات پلیس با حجم مأموریت‌ها، اقدامات مؤثری در حوزه ایمنی ترافیکی انجام شده که نتایج آن کاملاً ملموس است. کاهش محسوس ترددهای غیرمجاز و بهبود نظم ترافیکی در شهر اراک و شهر صنعتی، نتیجه برخوردهای قانونی و مطالبه‌گری اجتماعی است و این روند با قدرت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با اخذ مجوزهای لازم از رئیس‌جمهور، استان مرکزی به عنوان نخستین استان کشور به صورت کامل تحت پوشش دوربین‌های نظارتی قرار خواهد گرفت. این اقدام با مشارکت بخش خصوصی در حال پیگیری است و نقش مهمی در ارتقاء ایمنی معابر خواهد داشت. در طرح زمستانی سال جاری نیز با بهره‌گیری از پهپادهای نظارتی، پوشش ترافیکی مناسبی در محورهای استان ایجاد شد که تأثیر قابل توجهی در مدیریت تردد و کاهش تخلفات داشت.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بر لزوم اجرای جدی ممنوعیت تردد کامیون‌ها در معابر شهری تأکید کرده و اظهار داشت: با وجود محدودیت نیروی انسانی، به تمامی واحدهای انتظامی ابلاغ شده که در حوزه ترافیک ورود جدی داشته باشند. در 8 ماهه سال جاری، 3951 دستگاه موتورسیکلت و 4552 دستگاه خودرو به دلیل تخلفات، از جمله نداشتن پلاک یا مخدوش بودن پلاک، توقیف شده‌اند که این اقدام نقش مهمی در ارتقاء نظم ترافیکی شهرها داشته است.

برخی واحدهای صنفی به گره‌های ترافیکی اراک دامن می‌زنند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: فعالیت نامناسب برخی واحدهای صنفی در معابر شهری، منجر به ایجاد گره‌های ترافیکی شده است. یکی از مشکلات جدی ترافیکی شهر اراک، فعالیت یک واحد صنفی در حوزه شیرینی‌فروشی است که به دلیل جذب بالای مراجعان و توقف‌های غیرمجاز، منافع فردی را بر منافع عمومی ترجیح داده و این موضوع به یک گره ترافیکی پایدار در آن محدوده تبدیل شده است.

سرهنگ محمد پورشمس افزود: این مسئله در مدیریت شهری شناسایی شده و در صورت ورود جدی دستگاه‌های ذی‌ربط، می‌توان آن را در قالب یک معضل شهری بررسی و برطرف کرد تا از بروز مشکلات بیشتر برای شهروندان جلوگیری شود. در کنار آن، تقویت زیرساخت‌های شهری می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی ایفا کند. بر این اساس باید تدابیر ویژه‌ای در این حوزه اندیشیده شود و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

وی ادامه داد: در شانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت، حدود 20 مصوبه مهم در حوزه ارتقاء خدمات اورژانسی به تصویب رسید که اجرای آنها می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش تلفات حوادث داشته باشد. پیشنهاد این است که دانشگاه علوم پزشکی، پیش‌بینی لازم برای اجرای این مصوبات را انجام دهد. چرا که اگر ظرفیت خدمات اورژانس در زمان طلایی رسیدگی به مصدومان حدود 65 درصد افزایش یابد، می‌توان تا 10 درصد کاهش در آمار متوفیان را شاهد بود.

سیر نزولی جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای استان مرکزی

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی در این جلسه گفت: آمار جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای این استان از شهریور ماه سال جاری روندی نزولی داشته و امید می‌رود تا پایان سال، کاهش چشمگیرتری در این شاخص ثبت شود. در 8 ماهه سال جاری، آمار جان‌باختگان ناشی از تصادفات به 383 نفر رسیده است. از این تعداد، 27 نفر از اتباع خارجی بوده‌اند که بیشتر آنها اتباع عراقی و تعدادی نیز پاکستانی هستند و سهم خودروهای سونی در این حوادث صفر بوده است.

سرهنگ روح‌اله آشوری افزود: اگر چه در برخی شاخص‌ها شاهد روند افزایش بوده‌ایم، اما در مجموع، روند فوتی‌ها از شهریور ماه شیب کاهشی داشته است. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال، کاهش حدود 10 نفر از آمار جان‌باختگان را جبران کنیم. شهرستان‌های خنداب، اراک و آشتیان به ترتیب بیشترین کاهش تصادفات را داشته‌اند و در شهرستان‌های فراهان، خمین و دلیجان نیز روند کاهشی ثبت شده است. در حالی که آمار جان‌باختگان در این بخش همچنان 3 نفر باقی مانده است.

وی به وضعیت جان‌باختگان سوانح رانندگی در سایر مناطق و محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در شهرستان‌های محلات و تفرش وضعیت تقریباً ثابت بوده است. اما در شهرستان ساوه، حدود 20 درصد از جان‌باختگان استان به این شهرستان اختصاص دارد که نیازمند توجه ویژه است. بیشترین آمار جان‌باختگان مربوط به محور اراک - ساوه - تهران با 27 نفر، اتوبان کربلا با 25 نفر و برخی محورهای مواصلاتی قدیمی استان مرکزی با 20 نفر است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: از مجموع 326 فقره تصادف فوتی، 31 درصد در محورهای بزرگراهی، 25 درصد در محورهای فرعی، 20 درصد در محورهای اصلی، 16 درصد در آزادراه‌ها و 8 درصد در محورهای روستایی رخ داده است. 73 درصد فوتی‌ها مربوط به خودروهای سواری، 10 درصد موتورسیکلت‌ها بوده است. سهم کامیون‌ها و اتوبوس‌ها با وجود تردد بالا، نسبت به میانگین کشوری کمتر بوده که نکته‌ای مثبت برای استان محسوب می‌شود.

سرهنگ آشوری به وضعیت آماری مجروحان و مصدمان سوانح رانندگی و حوادث ترافیکی استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در این بازه زمانی، 10 نفر معادل 3 درصد افزایش در فقره‌های جرحی، 20 فقره معادل یک درصد در تعداد مجروحان و حدود 5 نفر کمتر از یک درصد در برخی شاخص‌ها ثبت شده است. این در حالی است که تصادفات خسارتی در این استان در مجموع 7 درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: علت اصلی تصادفات برون‌شهری عدم توجه به جلو است. این عامل حدود 61 درصد از علل تصادفات را شامل می‌شود که بخشی از آن ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان در محورهای طولانی و یکنواخت است. هر چند حدود 89 درصد محورهای استان فاقد جداکننده میانی هستند که این موضوع احتمال تجاوز به چپ و بروز تصادفات رخ‌به‌رخ را افزایش می‌دهد. بر این اساس ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و ایجاد جداکننده‌ها را دوچندان می‌کند.

اجرای یک‌ششم آسفالت کشور در استان مرکزی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی نیز در این جلسه به اقدامات عمرانی انجام شده در این استان اشاره کرده و گفت: در 8 ماه نخست سال جاری، در مجموع 6.5 میلیون تن آسفالت در کشور پخش شده که بیش از یک میلیون تن آن، معادل یک‌ششم کل کشور، در محورهای استان مرکزی اجرا شده است. همچنین 180 کیلومتر روکش آسفالت راه‌های روستایی در استان اجرایی شده که این اقدامات موجب بهبود تردد و رضایتمندی مردم در مناطق مختلف شده است.

روح‌اله محسن‌زاده همچنین به حضور فعالان حوزه حمل‌ونقل در شرایط حساس کشور اشاره داشته و در این خصوص افزود: در سال جاری شاهد حضور داوطلبانه و مسئولانه فعالان حمل‌ونقل در شرایط حساس کشور بودیم که با وجود مخاطرات موجود، در تخلیه و جابه‌جایی بار در بنادر نقش مؤثری ایفا کردند. همچنین در این بازه زمانی حدود 900 هزار نفر مسافر از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای در استان مرکزی جابجا شدند.

وی به موضوع هوشمندسازی جاده‌ها اشاره کرده و ادامه داد: یکی از اقدامات مهم سال جاری در استان مرکزی هوشمندسازی جاده‌ها است. در این راستا تعداد سامانه‌های نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی استان از 34 سامانه در سال گذشته به 61 سامانه در سال جاری افزایش یافته و تا پایان سال نیز 18 سامانه دیگر به این مجموعه افزوده می‌شود. با این اقدام، فاصله پوشش نظارتی به حدود هر 18 کیلومتر یک سامانه کاهش خواهد یافت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 37 نقطه حادثه‌خیز در سطح این استان رفع و ایمن‌سازی شده است. با توجه به مطالبه مردمی رفع حادثه‌خیزی 5 تقاطع در استان نیز در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این نقاط حادثه‌خیز می‌توان به حذف گردنه سیبک در محور خانه‌میران به اراک، تقاطع غیرهمسطح راهجرد در محور قم به اراک و تقاطع محمدآباد در محور مواصلاتی محلات به دلیجان است.

محسن‌زاده به پروژه‌های مهم عمرانی استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: تقاطع زیرگذر محمدآباد با تثبیت شرایط جوی، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد. تقاطع ورودی جاده الغدیر نیز طبق برنامه‌ریزی انجام شده، در 6 ماهه نخست سال آینده بهره‌برداری خواهد شد. پروژه جایگزین محور محلات - اراک نیز نقش مؤثری در کاهش حوادث داشته است. تاکنون 6 کیلومتر از این مسیر آماده‌سازی شده که با تکمیل آن، این محور از حالت روستایی به محور فرعی ارتقاء می‌یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمادگی کامل راهداران در فصل زمستان اشاره کرده و بیان داشت: با بارش‌های اخیر، بیش از 90 درصد محورهای استان از نزولات آسمانی بهره‌مند شدند و در این مدت بیش از 6000 تن نمک‌پاشی در محورهای مواصلاتی انجام شد. با تلاش شبانه‌روزی راهداران و همکاری مناسب پلیس راه، هیچ یک از محورهای استان مسدود نشد و در حال حاضر نیز 35 راهدارخانه و 25 اکیپ عملیاتی به‌صورت آماده‌باش کامل هستند.

تکمیل پل شیروان به عنوان مسیر جایگزین اراک - قم

فرماندار شهرستان اراک نیز در این جلسه گفت: با مشارکت نهادها و سازمان‌های انقلابی، پل شیروان به عنوان یک مسیر جایگزین و استاندارد برای محور اراک - قم، در 3 ماهه نخست سال آینده با اجرای کامل رمپ، لوپ و آسفالت تکمیل شده و به بهره‌برداری خواهد رسید. پس از انجام توافقات لازم، مقرر شد مسیر پل‌شیروان به عنوان یک آلترناتیو مناسب برای محور اراک - قم، با مشخصات فنی استاندارد شامل باکس کامل، رمپ، لوپ و آسفالت نهایی اجرا شود.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: طرح این پروژه توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی تهیه شده و با همراهی شرکت گاز و سایر دستگاه‌های اجرایی، تمامی مجموعه‌ها پای کار آمده‌اند و به محض فراهم شدن شرایط اجرایی، عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد. این پروژه در بهبود تردد و کاهش بار ترافیکی نقش بسزایی دارد. اجرای این مسیر، مکمل مناسبی برای محور فراهان خواهد بود و نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی جاده‌ای ایفا می‌کند.

وی همچنین به اقدامات ابتکاری انجام شده در حوزه راه‌سازی شهرستان اراک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در کنار پروژه‌های اصلی، عملیات روکش آسفالت با مخلوط کامل نیز اجرایی شده و هم‌اکنون تحت نظارت دقیق کارشناسان قرار دارد. محور خیرآباد به عنوان یکی از مسیرهای مهم شهرستان اراک تعریف و آماده آسفالت‌ریزی شده است. همچنین در محور گوار نیز حدود 600 متر آسفالت اجرایی شده است.

فرماندار شهرستان اراک به پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: پروژه پل مجموعه شهر صنعتی اراک که سال‌ها موجب ایجاد مشکلاتی برای تردد شده بود، هم‌اکنون وارد فاز اجرایی شده و عملیات آن با سرعت مطلوبی در حال انجام است. بخش عمده‌ای از موانع پیش‌روی این پروژه برطرف شده است. امید است با اقدامات انجام شده پروژه پل شهر صنعتی اراک به زودی به اتمام برسد.

حاج‌علی‌بیگی بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های شهرستان اراک تأکید داشته و تصریح کرد: انتظار می‌رود با پیگیری مستمر، پروژه‌هایی که وارد مرحله اجرایی شده‌اند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسند. با استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای مختلف اجرایی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، تلاش شده است پروژه‌ها در بازه زمانی کوتاه و با کیفیت مناسب به سرانجام برسد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

تلاش شهرداری اراک برای کاهش تصادفات رانندگی

شهردار اراک نیز در این جلسه به اقدامات انجام شده در سال جاری اشاره کرده و گفت: در سال جاری مجموعه‌ای از برنامه‌ها با هدف کاهش تصادفات شهری به اجرا درآمد و همچنان ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین اقدامات، بهبود وضعیت خط‌کشی معابر است. در سال گذشته در این حوزه ضعف‌هایی وجود داشت اما در سال جاری با همکاری پلیس راهور، 550 کیلومتر خط‌کشی معابر شهری با استاندارد مناسب انجام شد که نیازمند نگهداری و تداوم اجرا است.

علیرضا محمودی افزود: نصب علائم و تجهیزات ترافیکی در کمربندی‌های شمالی و جنوبی شهر، نصب 50 دستگاه تجهیزات شمارش ترافیک در سطح شهر، اجرای انواع سرعت‌گیر در سطح شهر اراک، راه‌اندازی 4 پل عابر پیاده که از سال 1395 نیمه‌تمام مانده بود و همچنین خط‌کشی عابر پیاده در 150 نقطه و مقابل 180 مدرسه با هدف افزایش ایمنی دانش‌آموزان از اقدامات شاخص انجام شده در سال جاری بوده است.

وی ادامه داد: 58 دوربین کنترل سرعت در معابر شهری و کمربندی جنوبی نصب شده است. علاوه بر این، 38 دوربین دیگر برای محدوده مرکزی شهر و اجرای طرح‌های محدودیت ترافیکی خریداری شده که تا پایان سال جاری نصب و بهره‌برداری خواهد شد. در حوزه اصلاح نیوجرسی‌ها، 6 نقطه از کمربندی جنوبی اصلاح و ایمن‌سازی شده و در حوزه فرهنگ‌سازی نیز برنامه‌های آموزشی برای 6000 دانش‌آموز و دانشجو اجرا شده است.

شهردار اراک اظهار داشت: در راستای پیاده‌محوری و افزایش ایمنی عابران، 20 چراغ راهنمایی در 5 تقاطع نصب شده است. همچنین اجرای طرح‌های پیاده‌راه نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد. در حوزه تولید و اجرای آسفالت شهری نیز، از ابتدای سال تاکنون حدود 140 هزار تن آسفالت توسط کارخانه شهرداری تولید، حمل و پخش شده که نقش مهمی در بهبود کیفیت معابر و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی داشته است.

