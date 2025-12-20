فراوانی کالاهای اساسی در بازار شب یلدای استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی صفری به اقدامات انجام شده در بخش تأمین کالا اشاره داشته و افزود: بهره‌برداران بخش کشاورزی با وجود محدودیت‌ها و مشکلات حوزه تولید، توانسته‌اند نیاز بازار شب یلدا را تأمین کنند. با اقدامات انجام شده در حال حاضر کمبودی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی ادامه داد: روزهای اخیر کشتارگاه‌های این استان فعال بوده‌اند و پیش‌بینی می‌شود حدود 150 تا 180 هزار قطعه مرغ در استان توزیع شود. قیمت مرغ در بازار روند کاهشی داشته و مناسب عرضه می‌شود، به‌گونه‌ای که سود واحدهای تولیدی به 80 هزار ریال کاهش یافته تا مصرف‌کنندگان بتوانند مرغ را با نرخ مناسب تهیه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی به طور مستمر بازار را رصد می‌کنند. با این حال شهروندان نیز باید در این زمینه مشارکت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های پاسخگویی اعلام کنند تا پیگیری سریع انجام شود.

