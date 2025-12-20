خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

فراوانی کالاهای اساسی در بازار شب یلدای استان مرکزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به تأمین کالاهای اساسی برای بازار شب یلدا اشاره کرده و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده از حدود 50 روز پیش، فراوانی کالاهای اساسی برای شب یلدا در بازار این استان موجود شد. در این راستا مرغ با قیمت مناسب و عرضه گسترده در دسترس شهروندان قرار دارد.

به گزارش ایلنا، علی صفری به اقدامات انجام شده در بخش تأمین کالا اشاره داشته و افزود: بهره‌برداران بخش کشاورزی با وجود محدودیت‌ها و مشکلات حوزه تولید، توانسته‌اند نیاز بازار شب یلدا را تأمین کنند. با اقدامات انجام شده در حال حاضر کمبودی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی ادامه داد: روزهای اخیر کشتارگاه‌های این استان فعال بوده‌اند و پیش‌بینی می‌شود حدود 150 تا 180 هزار قطعه مرغ در استان توزیع شود. قیمت مرغ در بازار روند کاهشی داشته و مناسب عرضه می‌شود، به‌گونه‌ای که سود واحدهای تولیدی به 80 هزار ریال کاهش یافته تا مصرف‌کنندگان بتوانند مرغ را با نرخ مناسب تهیه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی به طور مستمر بازار را رصد می‌کنند. با این حال شهروندان نیز باید در این زمینه مشارکت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های پاسخگویی اعلام کنند تا پیگیری سریع انجام شود.

