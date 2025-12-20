خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اتاق اصناف استان خبر داد:

بازار شب یلدای استان مرکزی زیر چتر نظارت 30 بازرس

بازار شب یلدای استان مرکزی زیر چتر نظارت 30 بازرس
کد خبر : 1730442
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با بیان اینکه تیم‌های تخصصی نظارتی ویژه شب یلدا از 15 آذرماه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: 30 بازرس به همراه تیم‌های نظارتی، واحدهای صنفی عرضه‌کننده آجیل، خشکبار، شیرینی و میوه را برای مدیریت و کنترل بازار شب یلدا در این شهرستان، زیر چتر نظارت قرار داده‌اند.

به گزارش ایلنا، مجید بسطامی افزود: هماهنگی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی و پرمصرف شب یلدا انجام شده است. برای تأمین نیاز شهروندان، میوه و محصولات شب یلدا در 10 نقطه از استان تدارک دیده شده است تا دسترسی آسان‌تر و قیمت‌های کنترل‌شده در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: نرخ‌گذاری میوه برای اقلام پرمصرف شب یلدا از جمله پرتقال و سیب انجام شده و واحدهای صنفی موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. مردم در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا کم‌فروشی می‌توانند موضوع را از طریق شماره تلفن‌های 3820 و 124 گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی همچنین از همکاری دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌های صنفی در اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: بازرسی‌ها در این حوزه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. در این راستا گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد.

بسطامی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است. در این راستا تلاش می‌شود با همکاری اصناف، نیروهای بازرسی و همراهی مردم، شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها بتوانند با آسودگی خاطر خریدهای شب یلدا را انجام دهند.

وی به دیگر اقداماتی که از سوی نیروهای بازرسی اجرایی خواهد شد اشاره کرده و بیان داشت: در کنار نظارت بر قیمت‌ها، کیفیت کالاهای عرضه‌شده نیز مورد توجه قرار دارد و بازرسان موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه کیفیت یا بهداشت مواد غذایی، برخورد قانونی لازم را انجام دهند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تأکید کرد: این اقدامات در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در بازار شب یلدا انجام می‌شود و مسئولان امیدوار هستند با اجرای دقیق این برنامه‌ها، رضایت عمومی شهروندان حاصل شود و سنت دیرینه شب یلدا با آرامش و یلدا با آرامش و شادی برگزار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن