بازار شب یلدای استان مرکزی زیر چتر نظارت 30 بازرس

به گزارش ایلنا، مجید بسطامی افزود: هماهنگی‌های لازم برای تأمین کالاهای اساسی و پرمصرف شب یلدا انجام شده است. برای تأمین نیاز شهروندان، میوه و محصولات شب یلدا در 10 نقطه از استان تدارک دیده شده است تا دسترسی آسان‌تر و قیمت‌های کنترل‌شده در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: نرخ‌گذاری میوه برای اقلام پرمصرف شب یلدا از جمله پرتقال و سیب انجام شده و واحدهای صنفی موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. مردم در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا کم‌فروشی می‌توانند موضوع را از طریق شماره تلفن‌های 3820 و 124 گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی همچنین از همکاری دستگاه‌های نظارتی و اتحادیه‌های صنفی در اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: بازرسی‌ها در این حوزه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. در این راستا گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات دارد.

بسطامی تصریح کرد: هدف اصلی این طرح ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است. در این راستا تلاش می‌شود با همکاری اصناف، نیروهای بازرسی و همراهی مردم، شرایطی فراهم شود که خانواده‌ها بتوانند با آسودگی خاطر خریدهای شب یلدا را انجام دهند.

وی به دیگر اقداماتی که از سوی نیروهای بازرسی اجرایی خواهد شد اشاره کرده و بیان داشت: در کنار نظارت بر قیمت‌ها، کیفیت کالاهای عرضه‌شده نیز مورد توجه قرار دارد و بازرسان موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه کیفیت یا بهداشت مواد غذایی، برخورد قانونی لازم را انجام دهند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی تأکید کرد: این اقدامات در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و ایجاد ثبات در بازار شب یلدا انجام می‌شود و مسئولان امیدوار هستند با اجرای دقیق این برنامه‌ها، رضایت عمومی شهروندان حاصل شود و سنت دیرینه شب یلدا با آرامش و یلدا با آرامش و شادی برگزار شود.

انتهای پیام/