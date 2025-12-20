خبرگزاری کار ایران
مرکز اطلاع‌رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان:

سانحه رانندگی شهادت 2 مأمور مرزبانی در میرجاوه را رقم زد

سانحه رانندگی شهادت 2 مأمور مرزبانی در میرجاوه را رقم زد
مرکز اطلاع‌رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان روز شنبه 29 آذر ماه با صدور اطلاعیه‌ای به شهادت 2 نیروی مرزبانی اشاره کرده و در این خصوص اعلام کرد: 2 نفر مأمور مرزبانی فرماندهی هنگ مرزی «میرجاوه» در سانحه رانندگی در حین انجام مأموریت به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان آمده است که مرزداران فرماندهی هنگ مرزی میرجاوه در حین اعزام به مأموریت مرزی در تاریخ 27 آذر ماه سال جاری، به دلیل شرایط جوی منطقه، مه آلوده بودن و کاهش میدان دید، دچار سانحه رانندگی با خودروی هایلوکس مرزبانی شدند.

علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور بررسی و گزارش شده است. در این حادثه 2 مرزبان به نام‌های استواردوم «امیرحسام جوینده» و استواردوم «محمد دولتخواه» با توجه به شدت جرات وارده در منطقه مرزی جان خود را از دست داده و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

استواردوم شهید امیرحسام جوینده معجوب پور مجرد و ساکن استان گیلان شهرستان صومعه‌سرا، استواردوم شهید محمد دولتخواه مجرد و ساکن استان خراسان شمالی شهرستان مانه و سملقان بودند که در راه حفاظت از میهن و برقراری امنیت پایدار در مرزهای جنوب شرق کشور به شهادت رسیدند.

