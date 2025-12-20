سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری به ۱۸۰۰ هکتار رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، یزدان احمدزاده در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: تاکنون ۱۳۶۰ گونه گیاهی در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۳۹۱ گونه، گیاهان دارویی و معطر هستند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در این حوزه است.

وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان افزوده شده است.

مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان، توسعه کشت گیاهان دارویی را سیاست وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و دلیل آن را نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالای این گیاهان عنوان کرد.

احمدزاده به تشریح مهمترین گیاهان دارویی کشت‌شده در استان پرداخت و گفت: عمده این سطح زیر کشت شامل ۵۵۰ هکتار موسیر، ۳۶۰ هکتار گل محمدی و ۳۰۰ هکتار زعفران است. سایر گیاهان دارویی کشت‌شده نیز شامل سیاه‌دانه، زیره سبز، کلوس، باریجه، آنغوزه، آویشن، نعناع فلفلی و برخی گیاهان دارویی یک‌ساله هستند.

وی در پایان با اشاره به اقدامات حمایتی برای توسعه این بخش تصریح کرد: در راستای توسعه کشت گیاهان دارویی، امسال حدود ۳۰ هزار نشای پاییزه و همچنین ۵ تن پیاز زعفران به صورت یارانه‌ای میان کشاورزان استان توزیع شده است.

