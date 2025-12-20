خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری به ۱۸۰۰ هکتار رسید

سطح زیر کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری به ۱۸۰۰ هکتار رسید
کد خبر : 1730336
لینک کوتاه کپی شد.

مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یزدان احمدزاده در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: تاکنون ۱۳۶۰ گونه گیاهی در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۳۹۱ گونه، گیاهان دارویی و معطر هستند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در این حوزه است.

وی افزود: امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰ هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان افزوده شده است.

مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان، توسعه کشت گیاهان دارویی را سیاست وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و دلیل آن را نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالای این گیاهان عنوان کرد.

احمدزاده به تشریح مهمترین گیاهان دارویی کشت‌شده در استان پرداخت و گفت: عمده این سطح زیر کشت شامل ۵۵۰ هکتار موسیر، ۳۶۰ هکتار گل محمدی و ۳۰۰ هکتار زعفران است. سایر گیاهان دارویی کشت‌شده نیز شامل سیاه‌دانه، زیره سبز، کلوس، باریجه، آنغوزه، آویشن، نعناع فلفلی و برخی گیاهان دارویی یک‌ساله هستند.

وی در پایان با اشاره به اقدامات حمایتی برای توسعه این بخش تصریح کرد: در راستای توسعه کشت گیاهان دارویی، امسال حدود ۳۰ هزار نشای پاییزه و همچنین ۵ تن پیاز زعفران به صورت یارانه‌ای میان کشاورزان استان توزیع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن