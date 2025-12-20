ثبت ۳ اثر تاریخی از املش در فهرست آثار ملی کشور
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان از ثبت سه اثر ارزشمند تاریخی متعلق به دوران اشکانی - ساسانی در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، یوسف سلمانخواه ظهر شنبه در گفتگو با رسانهها، اظهار کرد: سه قطعه مهرهآویز از جنس خمیر شیشه در رنگهای آبی و سبز فیروزهای شامل آویز مهرهای به شکل لاکپشت (شماره ثبت ملی ۱۷۵۷۰)، آویز مهرهای به شکل پیکرک انسانی «الهه مادر» (شماره ثبت ملی ۱۷۵۷۳) و آویز مهرهای به شکل دست مشتشده (شماره ثبت ملی ۱۷۵۶۹) در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
سلمانخواه با اشاره به محل کشف این آثار اظهار کرد: «این مهرههای آویزی در جریان حفاری علمی باستانشناسی در محوطه باستانی لیارسنگبُن شهرستان املش کشف شده و از جمله آثار کمنظیر زینتی و آئینی مربوط به دورههای اشکانی تا ساسانی هستند. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این اشیا در مقیاس بسیار کوچک ساخته شده و از نظر هنری و فرهنگی ارزش بالایی دارند.
وی افزود: این آویزهای کوچک، فراتر از کاربرد تزئینی خود، بازتابدهنده باورهای فرهنگی، آئینی و عامیانه مردمان گیلان باستان هستند. نقشهایی همچون پیکرک الهه مادر، لاکپشت و دست مشتشده، نمادهایی از حفاظت، باروری و نیروهای محافظ در ذهن مردمان آن دوران بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی گیلان تصریح کرد: ثبت این سه اثر در فهرست آثار ملی کشور، گامی در راستای صیانت از میراث تاریخی و معرفی تمدن درخشان شرق گیلان است محوطه باستانی لیارسنگبُن نیز به عنوان یکی از مهمترین پایگاههای باستانشناسی استان، تاکنون آثار ارزشمندی از دورههای مختلف تاریخی در خود جای داده است.