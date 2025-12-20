خبرگزاری کار ایران
ثبت ۳ اثر تاریخی از املش در فهرست آثار ملی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان از ثبت سه اثر ارزشمند تاریخی متعلق به دوران اشکانی - ساسانی در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، یوسف سلمانخواه ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: سه قطعه مهره‌آویز از جنس خمیر شیشه در رنگ‌های آبی و سبز فیروزه‌ای شامل آویز مهره‌ای به شکل لاک‌پشت (شماره ثبت ملی ۱۷۵۷۰)، آویز مهره‌ای به شکل پیکرک انسانی «الهه مادر» (شماره ثبت ملی ۱۷۵۷۳) و آویز مهره‌ای به شکل دست مشت‌شده (شماره ثبت ملی ۱۷۵۶۹) در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

سلمان‌خواه با اشاره به محل کشف این آثار اظهار کرد: «این مهره‌های آویزی در جریان حفاری علمی باستان‌شناسی در محوطه باستانی لیارسنگ‌بُن شهرستان املش کشف شده و از جمله آثار کم‌نظیر زینتی و آئینی مربوط به دوره‌های اشکانی تا ساسانی هستند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این اشیا در مقیاس بسیار کوچک ساخته شده و از نظر هنری و فرهنگی ارزش بالایی دارند.

وی افزود: این آویزهای کوچک، فراتر از کاربرد تزئینی خود، بازتاب‌دهنده باورهای فرهنگی، آئینی و عامیانه مردمان گیلان باستان هستند. نقش‌هایی همچون پیکرک الهه مادر، لاک‌پشت و دست مشت‌شده، نمادهایی از حفاظت، باروری و نیروهای محافظ در ذهن مردمان آن دوران بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان تصریح کرد: ثبت این سه اثر در فهرست آثار ملی کشور، گامی در راستای صیانت از میراث تاریخی و معرفی تمدن درخشان شرق گیلان است محوطه باستانی لیارسنگ‌بُن نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های باستان‌شناسی استان، تاکنون آثار ارزشمندی از دوره‌های مختلف تاریخی در خود جای داده است.

انتهای پیام/
