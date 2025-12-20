شکیب ذوالغیاث بهعنوان سرپرست شرکت توسعه صنایع انرژیبر پارسیان جنوب منصوب شد
با حکم محمد مسعود سمیعینژاد، شکیب ذوالغیاث بهعنوان سرپرست شرکت توسعه صنایع انرژیبر پارسیان جنوب منصوب شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، در متن این حکم، با تأکید بر تعهد، سوابق و تجارب ارزنده شکیب ذوالغیاث آمده است: «نظر به تعهد، سوابق و تجارب ارزنده، به موجب این حکم جنابعالی بهعنوان سرپرست شرکت توسعه صنایع انرژیبر پارسیان جنوب منصوب میشوید.»
در ادامه این حکم ابراز امیدواری شده است که وی با اتکال به خداوند متعال، حفظ و رعایت کرامت انسانی و در چارچوب اهداف سازمان، در انجام امور محوله و خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشد.